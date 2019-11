Die 500 Hektar Gemeindewald entwickeln sich weitaus weniger günstig, als das aus Sicht der Kommune als Waldbesitzer wünschenswert wäre. Das zeigte sich bei der jüngsten Sauldorfer Gemeinderatssitzung, zu der sich die Räte im Feuerwehrmagazin in Krumbach versammelt hatten. Gründe für die schlechten Zukunftsaussichten sind einerseits steigende Kosten durch die neue Beförsterungsregelung. Andererseits macht sich der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit und damit verbunden dem massiven Aufkommen der Borkenkäfer unangenehm bemerkbar. Das Holz von käferzerstörten Fichten kann nur zu einem geringen Preis verkauft werden. Gleichzeitig herrscht derzeit auf dem Markt eine Holzschwemme mit entsprechend niedrigen Preisen. Revierleiter Daniel Benz nannte zwei deutliche Zahlen. Aus den rund 56 000 Euro Gewinn in diesem Jahr werden 2020 nur noch 7000 Euro.

Keine Subventionen vom Land

Bisher war es so, dass sich das Land über die Einheitsforstämter sowohl um die forstwirtschaftliche Betreuung der kommunalen Wälder kümmerte, als auch den Holzverkauf übernahm. Für die Arbeit der Förster mussten die Kommunen als Waldbesitzer zwar einen gewissen Obolus an die Kreiskasse überweisen. Wie Fachbereichsleiter Stefan Kopp von der Kreisforstverwaltung erläuterte, waren diese Beiträge aber nie kostendeckend. Das Land subventionierte die kommunale Forstwirtschaft. Die staatliche Forstverwaltung bildete beim Holzverkauf eine Art Kartell, gegen das das Bundeskartellamt den Klageweg beschritt. Die Behörde hat diesen Prozess zwar verloren, die dadurch in Gang gesetzte Forstreform war allerdings nicht mehr zu stoppen. Der Bund änderte sein Waldgesetz und die Länder mussten ihre entsprechenden Gesetze anpassen.

Deggenhausertal Ist der Wald noch zu retten? 120 Waldbesitzer informieren sich über Zukunft des Forsts Das könnte Sie auch interessieren

In der Praxis bedeutet dies, dass die Gemeinden als Waldbesitzer entscheiden müssen, ob sie einen eigenen Förster einstellen, oder ob sie die Kreis-Forstbehörde mit der weiteren Beförsterung ihres Waldes beauftragen. Weil das Land nicht mehr subventionieren darf, werden die Kosten im Kreis Sigmaringen um ein Viertel bis zu einem Drittel steigen. Die Forstbehörde darf sich in Zukunft auch nicht mehr um den Holzverkauf kümmern. Dafür bietet der Landkreis jetzt auf freiwilliger Basis die Dienstleistung über die Holzverkaufsstelle an.

Neuhausen/Donautal Den Wäldern in der Region geht es schlecht, aber dennoch wesentlich besser als Wäldern in Nord- und Ostdeutschland Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat entschloss sich, die Dienstleistungen der Kreisforstbehörde in Anspruch zu nehmen. Allerdings nicht, wie vom Landratsamt vorgeschlagen, für sechs, sondern zunächst nur für drei Jahre. In zwei Jahren soll nämlich überprüft werden, ob die neue Regelung wirklich kostendeckend ist. Wenn nicht, muss sich die Gemeinde auf einen höheren Beitrag einstellen – oder sich überlegen, ob zusammen mit Nachbargemeinden ein eigenes Forstamt nicht preisgünstiger ist. Diese Entscheidung wollen die Sauldorfer schon in zwei bis drei und nicht erst in sechs Jahren fällen. Deshalb die Drei-Jahres-Regelung, der Kopp etwas zögernd zustimmte.

Stockach Wie es dem Stockacher Wald geht, warum er 2020 erstmals Verluste macht und wie es nun weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Dazu kommen noch die umweltbedingten Probleme und die damit verbundene schlechte Marktlage, die kostendeckende Preise erschwert. Dabei ist ein Ende der Käferplage erst mittelfristig in Sicht. Der Revierleiter: „Der Käfer wird in den nächsten zwei bis drei Jahren im Forstalltag eine Rolle spielen.“

Stuttgart Das macht der Klimawandel: Vier von fünf Bäumen im Land sind schon krank Das könnte Sie auch interessieren

Wie wichtig der gesunde Wald und eine normale Lage auf dem Markt für eine kleine Gemeinde wie Sauldorf sind, machte eine weitere Zahl deutlich, die Daniel Benz nannte. Danach hat die Gemeinde in den Jahren seit 2011 durch den Holzverkauf aus ihrem Wald 1,8 Millionen Euro erlöst. Das seien pro Jahr 200 000 Euro gewesen.

Friedrichshafen Warum das Rathaus wieder einen eigenen Förster einstellen will Das könnte Sie auch interessieren

Die Bemerkung, die Ratsmitglied Otmar Schober eher witzig gemeint in die Räterunde einwarf, fand viele Lacher, ist aber mit dem Blick auf die Finanzdaten der Forstverwaltung für 2020 verständlich. Die einzige feste Einnahme im Waldhaushalt sind die 11 400 Euro Jagdpacht. Würde die Gemeinde ganz auf die Waldbewirtschaftung verzichten, würde sie, so Schober, immerhin die Jagdpacht verbuchen können.