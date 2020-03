von Bernd Schwarz

In der Hauptversammlung des Kirchenchores St. Silvester in Boll wurde Maria Müller nach 57-jähriger aktiver Mitarbeit verabschiedet. Die 84-Jährige stammt aus dem Leibertinger Teilort Altheim. Der dortige Schulleiter und Chordirigent Siegfried Ritter erkannte das Gesangstalent von Maria Lauterbacher und nahm sie dort mit 13 Jahren in die Chorgemeinschaft auf. 1962 heiratete sie den schon verstorbenen Josef Müller und ist danach dem Kirchenchor St. Silvester beigetreten. Mit ihrer hervorragende Sopranstimme und ihrer Loyalität war sie eine anerkannte Chorsängerin und durch ihre Solobeiträge bestens bekannt.

Zwei weitere Sängerinnen geehrt

Aufgrund altersbedinger Beschwerden hat sie sich aus der Chorgemeinschaft zwar verabschiedet, aber die Lust am Gesang hat sie zu keiner Zeit verloren. Das Kirchenchor-Vorstandsteam mit der Vorsitzenden Angelika Müller und dessen Stellvertreterin Ursula Gabele bedankte sich bei der Sängerin für die lange Treue und übergaben ihr Erinnerungsgeschenke. Im Verlauf der Versammlung wurden außerdem die aktiven Sängerinnen Petra Deggelmannn für zehn Jahre und Andrea Riedmaier für ihr 20-jähriges Engagement geehrt.

Über die zahlreichen Auftritte des Kirchenchores informierte Manuela Beck die Chorgemeinschaft ausführlich und über die bescheidene finanzielle Ausstattung des Chores Petra Deggelmann. Die Neuwahlen leitete Gemeinderat Thomas Vögtle, der zuvor dem Chor die besten Grüße der Gemeindeverwaltung überbrachte und auch für die überaus gelungenen kulturellen Beiträge dankte. Die offenen Wahlen ergab folgende Ergebnisse: als Vorsitzende wurde Angelika Müller und als Schriftführerin Manuela Beck wiedergewählt. Berthold Stefan bleibt Vorstandsbeisitzer und Brigitte Strigel bleibt im Team der Kassenprüfer.

44 Proben und 33 Auftritte

Chorleiterin Sabine Hensler berichtet den 30 aktiven Mitgliedern, dass im Berichtsjahr 44 Proben und 18 Auftritte stattfanden. Die Teilnahme hat sich erfreulich von knapp 66 % auf 78 % erhöht.

In der Vorausschau für das laufende Jahr wurden schon einige feste Termine genannt. So wird der Chor wieder eine Maiandacht gestalten, nimmt am Himmelfahrtstag an einer gemeinsamen Chorveranstaltung der Seelsorgeeinheit in Rohrdorf teil und wird auch auf dem Kirchenschiff in Überlingen bei der Landesgartenschau auftreten. Der vorgeschlagene Jahresausflug nach Erfurt wird auf 2021 verschoben. Dieses Jahr wird ein Ausflug ins Allgäu unternommen, wo ein Jodelkurs das Gesangsniveau weiter verbessern soll. Auch in diesem Jahr soll wieder ein Projektchor gegründet werden, der in der Kirche zur Adventszeit auftreten soll.

Nächsten zwei Proben vorgezogen

Die nächsten zwei Chorproben, die üblicherweise am Freitagabend stattfinden, sind übrigens ausnahmsweise auf Donnerstagabend verschoben.