von Christl Eberlein

Zehn Tanzformationen am Start

Manch einer kann einem flotten Tänzchen gar nichts abgewinnen. All jene, die ins Bürgerhaus von Sauldorf gekommen waren, gehören nicht dazu. Dort fand der fünfte Show-Dance-Cup des Showtanzvereins Sauldorf statt. Zehn Tanzformationen aus der Region standen am Abend mit ihren Programmen auf der Bühne und begeisterten die 500 jubelnden Zuschauer in der Halle. Schon am Vormittag hatten sich sechs Kindertanzgruppen der sechsköpfigen Jury gestellt. Dabei war das "Kleine Spandalenballett" aus Geisligen mit dem ersten Platz aus dem Wettkampf gegangen. Am frühen Nachmittag folgten acht jugendliche Tanzgruppen. Dabei setzte sich die Tanzgarde Haigerloch-Hart durch, gefolgt von der Tanzgarde aus Haigerloch-Stetten und dem "Mittleren Spandalenballett Geilsingen".

500 jubelnde Zuschauer

Nach so viel tänzerischer Hochleistung des Nachwuchses, gaben am Abend die Erwachsenen richtig Gas. Mit dabei im Wettstreit waren unter anderem die Showtanzgruppe Spaichingen, die "Swabian Pockets" aus Epfendorf, "La Vie" aus Baltringen und "Dance Explosion Denkingen". Alle Teilnehmer hatten neben faszinierenden Tänzen und mitreißender Musik auch fantastische Kostüme, Requisiten und Kulissen im Gepäck. Die gehörten genauso zur Wertung, wie die einzelnen Tanzelemente und die gesamte Choreographie. Insgesamt in 13 Kategorien wurden maximal sechs Punkte vergeben.

Swamp-Hoppers letztmals zu sehen

Wäre es nach dem Publikum und der Lautstärke des jubelnden Applauses nach jedem Auftritt gegangen, hätte wohl jede Gruppe den ersten Platz belegt. Lediglich die beiden vereinseigenen Gruppen aus Sauldorf, die den Wettkampf umrahmten, tanzten außer Konkurrenz. Vor allem die "Swamp-Hoppers" Sauldorf. Sie waren am Samstagabend zum letzten Mal zu sehen, denn nach 18 erfolgreichen Jahren wird es die Gruppe zukünftig nicht mehr geben. Mit einem Paukenschlag beendeten die "Swamp-Hoppers" ihre tänzerische Laufbahn. Die Halle tobte beim Auftritt der 14 Tänzerinnen und des einen Tänzers. Vor 18 Jahren gegründet, waren die "Swamp-Hoppers"die Vorreiter für den Showtanzverein Sauldorf und seine weiteren vier Gruppen, die es seit 2012 gibt. Und die ganzen 18 Jahre dabei war Daniel Faschian. Da fiel der Abschied von der Truppe nicht leicht und auf der Bühne hagelte es nicht nur zahlreiche Worte des Lobes und Dankes für Tänzer und Trainer, sondern es flossen auch einige Tränen.

Erster Platz für "Swabian Pockets Epfendorf"

Aber die Show musste weiter gehen, denn die Ehrung der Sieger des füften Show-Dance-Cup stand noch bevor. Mit Spannung erwartete das Publikum das Urteil der Jury. Und die hatte sich von elf Tänzerinnen in Schwarzweiß überzeugen lassen. Den ersten, mit 150 Euro dotierten Preis belegten die "Swabian Pockets Epfendorf". Sie zeigten zum krönenden Abschluss noch einmal ihren Tanz, der sich um den einzigartigen Charlie Chaplin drehte, bevor die große Aftershow-Party im Bürgerhaus startete. In zwei Jahren findet der nächste Show-Dance-Cup in Sauldorf statt.

