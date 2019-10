von Horst Sackmann

Die drei Abteilungswehren der Feuerwehr Sauldorf, Krumbach, Boll und Bietingen, haben ihre Haupt- und Schlussübung abgehalten. Übungsobjekt war der Geräteschuppen von Thomas Möll in Bietingen, in welchem ein Mähdrescher untergebracht war, und dieser, so die Annahme, durch Überhitzung in Brand geraten war.

Die Geretteten: Sophie, Hannes und Jule werden von Feuerwehrmann Karl-Anton Menig betreut. | Bild: Horst Sackmann

Mit vier Einsatzfahrzeugen rückten die etwa 40 Wehrmänner aus, um den angenommenen Brand unter Kontrolle zu bringen. Da kein offenes Gewässer in der Nähe lag, wurde aus den zwei Überflurhydranten Löschwasser entnommen. Erstes Augenmerk galt der Personenrettung, da vier Menschen als vermisst gemeldet waren. Aus diesem Grunde rüsteten sich die Atemschutzträger aus, um die Vermissten zu finden. Das war nicht einfach, denn das Gebäude war stark verraucht. So wurde auch ein Lüfter eingesetzt. Dank diesem konnten die Vermissten innerhalb von 15 Minuten gefunden und in Sicherheit gebracht werden.

Gleichzeitig war es notwendig, das Wohngebäude sowie weitere Gebäude von den Flammen abzuschirmen. Nach einer halben Stunde war der Brand gelöscht und die Vermissten gerettet. Kurz darauf gab Einsatzleiter Reinhold Brucker seinen Gruppenführern Lukas Bertsche und Dominik Gross das Kommando „Wasser Halt“.

Die Übungsbesprechung eröffnete der Fanfarenzug Boll unter Leitung von Zugführer Thomas Vögtle. Abteilungskommandant und Einsatzleiter Reinhold Brucker bedankte sich bei Thomas Möll, der sein Objekt zur Verfügung stellte. Kommandant Berthold Reichle sprach den Abteilungswehren ein großes Lob für die gelungene Übung aus.