von Bernd Schwarz

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Sauldorfer Ortsteil Bietingen stand die Verabschiedung von Herbert Müller als stellvertretender Abteilungskommandant.

Während seiner bisherigen mehr als 40-jährigen Dienstzeit stand er 27 Jahre lang als Stellvertreter des Kommandanten der Abteilungswehr zur Verfügung. Abteilungskommandant Reinhold Brucker würdigte die Leistungen von Herbert Müller. Auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist und Gesamtkommandant Berthold Reichle schlossen sich an.

Hauptversammlung der Gesamtwehr im Oktober

Reichle bedankte sich bei der Versammlung bei allen Wehrmännern für die gute Zusammenarbeit. Den er wird im Oktober bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr, die im Rosenbachsaal in Bietingen stattfinden wird, altersbedingt nicht mehr antreten und sein Amt an einen jüngeren Bewerber abgeben, wie er in Bietingen ankündigte.

Sauldorf Probe-Szenario geht von Brand in Geräteschuppen aus

Im Berichtsjahr wurde die Bichtlinger Feuerwehr zu insgesamt acht Einsätzen gerufen. Es waren überwiegend technische Hilfseinsätze, außerdem muss die Wehr einen Brand löschen. Da der Schwerpunkt der Einsätze klar bei technischen Hilfseinsätzen, insbesondere bei Verkehrsunfällen liegt, müssten sich die Wehrleute auf diese Sachverhalte auch in der Ausbildung einstellen, so der Abteilungskommandant. Lukas Bertsche konnte im vergangenen Jahr die Gruppenführerausbildung erfolgreich abschließen und auch in einer gemeinsamen Gruppe das Leistungsabzeichen in Gold erwerben.

Probenbesuch ist verbesserungswürdig

Der Probenbesuch, der überwiegend gemeinschaftlich von den Abteilungswehren aus Krumbach und Bietingen am Standort in Krumbach durchgeführt wird, sei verbesserungswürdig, so der Abteilungskommandant. Dort ist die durchschnittliche Beteiligung bei 41 Prozent, auf die Abteilung Bietingen bezogen bei 42 Prozent. Bürgermeister Wolfgang Sigrist überbrachte den Dank der Gemeinde. Die Gemeinde will für gutes Material sorgen, aber die Verantwortung für die Aus- und Fortbildung des Personals liege hauptsächlich in der Verantwortung der Wehr.

Franke einstimmig gewählt

Holger Franke wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Bestätigt wurden Kassier Felix Müller und Mannschaftssprecher Michael Stumpf. In den Ausschuss der Abteilungswehr wurden Reinhold Brucker, Florian Erne, Felix Müller, Holger Franke und Michael Stumpf gewählt, in den Ausschuss der Gesamtwehr Brucker und Franke.

Beförderungen überreicht

Oliver Bertsche, Felix Müller, Florian Erne und Axel Jopp erhielten die Ernennungsurkunden zum Oberfeuerwehrmann. Holger Franke wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Lukas Bertsche erhielt die Urkunde als Löschmeister.