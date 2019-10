Mit einem Kostenaufwand von insgesamt fast 600 000 Euro soll der Platz vor der Auentalschule in Rast nicht nur optisch aufgewertet, sondern auch im Interesse der Schulkinder deutlich verkehrssicherer werden. In dieser Wertung herrschte am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Verwaltung und dem Ratsgremium sowie unter den Räten. In der Diskussion zeigte es sich jedoch, dass in Bezug auf Details der Planung noch deutlicher Redebedarf vorhanden ist.

Sauldorf Jeder zweite Gemeinderat ist neu im Sauldorfer Gremium Das könnte Sie auch interessieren

Grundsatzplanung für Beantragung von Zuschüssen

Um Details ging es in dieser Woche auch gar nicht. Im derzeitigen Stadium der Projektumsetzung ging es lediglich darum, die Grundsatzplanung zu beschließen. Mit diesem Beschluss in der Hand kann die Rathausverwaltung noch termingerecht einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent zu den geschätzten Kosten von 404 000 Euro aus Mitteln des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes beantragen.

Auch ein neuer Dorfplatz soll entstehen

Bürgermeister Wolfgang Sigrist erklärte: „Bei einer Aufnahme in dieses Programm 2020 könnte die Maßnahme 2021 in die Tat umgesetzt werden.“ Für den zweiten Teil des Umgestaltungsprogramms plant die Verwaltung, 2020 einen Antrag auf Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) zu stellen. Im Zuge dieses Projekts soll hier ebenfalls ein neuer Dorfplatz entstehen. Alles in allem soll die bereits erwähnte 600 000-Euro-Grenze nicht erreicht werden.

Betrag von 600 000 Euro als Maximalkosten

„Ist das nicht zu teuer?“, fragte in Bezug auf die 404 000 Euro für die Verkehrsplanung vor der Schule Ratsmitglied Adolf-Martin Hensler. Wie das Kopfnicken anderer Ratsmitglieder zeigte, war der Landwirt aus Bichtlingen mit seiner Skepsis wegen der Kosten nicht allein. Planer Jörg Volk begründete seine Kostenschätzung mit den sehr schlechten Untergrundverhältnissen, die einen deutlichen baulichen Mehraufwand mit sich brächten. Sigrist erläuterte: „Wir gehen mit den Maximalkosten in das Zuschussverfahren. Sollte alles 100 000 Euro weniger kosten, ist das uns natürlich auch recht.“

Detailplanung im kommenden Jahr

Die Buswendeplatte soll von derzeit 22 auf 25 Meter vergrößert und barrierefrei werden. Zur Neugestaltung gehört der Bau der neuen Zufahrt zur benachbarten Halle. Die Kommune hat bereits ein Grundstück gekauft und ein darauf stehendes Gebäude abbrechen lassen. Dieses Gelände steht nun für den Bau der neuen Zufahrt zur Verfügung. Dadurch, so die Erläuterungen des Planers, sei die optische Trennung zwischen der Hallenzufahrt und dem Schulbereich möglich. Die Detailplanung steht für 2020 an.