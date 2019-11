von Magdalena Hangarter

Seit Anfang September proben die Musiker vom Musikverein Rast intensiv für ihr Jahreskonzert am 23. November. Um Viertel vor Acht trudeln die Ersten im Feuerwehrhaus in Rast ein. Das Platznehmen der rund 50 Personen samt Instrument, Notenständer und Notenblätter gleicht in dem beengten Raum einer routinierten Choreografie. Vorfreude und vielleicht schon ein bisschen Lampenfieber sind spürbar. Instrumente werden gestimmt, ein prüfender Ton auf Trompete, Querflöte oder Tuba gespielt, während im Hintergrund der Schlagzeuger verschiedene Kombinationen aus Trommeln und Becken auszuprobieren scheint. Pünktlich um acht Uhr hebt Dirigent Szabolcs Hatvani seinen Taktstock und die Probe beginnt.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm ist anspruchsvoll und abwechslungsreich zugleich. Neben Stücken von Philip Sparke werden auch böhmische Blasmusikklassiker wie „Feuer und Eis“ von Guido Henn zu hören sein. Gespannt kann der Zuhörer auf „The Typewriter“ von Leroy Anderson sein. Ein Stück, für dessen Solo eine Schreibmaschine als Musikinstrument vorgesehen ist. Doch auch Lieblingslieder wie „Tanz der Vampire“ oder „Elvis in Concert“ gehören zum Repertoire der Raster Musiker.

Musiker zwischen 14 und 70 Jahren

Der Musikverein, der in vier Jahren sein 100-jähriges Jubiläum feiert (Gründungsjahr 1923), gleicht einem Generationenprojekt: Der älteste Musiker ist 70, die jüngste Musikerin 14 Jahre alt. Neben dem Jahreskonzert, das immer eine Woche vor dem ersten Advent stattfindet, organisiert der Verein auch ein Frühlingsfest, das alle zwei Jahre stattfindet. Vom 6. bis 10. Juni 2020 findet das nächste Frühlingsfest statt.

Szabolcs Hatvani bekannt für seine Einlagen

Spricht man vom Musikverein Rast, spricht man inzwischen auch immer unweigerlich von ihrem Dirigenten Szabolcs Hatvani, oder Szemy, wie ihn seine Musiker nennen. Seit 2013 hat Hatvani das Dirigentenamt inne. Fast legendär sind seine Dirigate, bei denen er mit Boxhandschuhen dirigierte oder sich sein Hemd vom Leib riss. Man kann gespannt sein. Denn auch seine Kapelle ist experimentierfreudig – so schwebten bei einer vergangenen Aufführung hunderte Luftballons auf das Publikum oder die Musiker spielten gleich ein ganzes Stück nur auf Luftballons – die „Ballonologie“.

Besucherzahlen sind gestiegen

Statt eines Eintritts gibt es den „Spendenbass„, eine Tuba, in die nach dem Konzert jeder Besucher, das werfen darf, was er möchte und kann. „Wenn man nichts beim Einwurf hört, ist uns das natürlich am Liebsten“, sagt Philip Bischof, zweiter Vorstand beim Musikverein, mit einem Augenzwinkern. Für den freien Eintritt habe sich der Verein 2015 entschieden, als immer weniger Besucher kamen. Eine erfolgreiche Maßnahme, wie Bischof aufgrund der steigenden Besucherzahlen in den letzten Jahren berichtet. Auch die Idee, dass dadurch wieder mehr jüngere Zuhörer zum Konzert kämen und vielleicht feststellten, dass Blasmusik gar nicht so uncool ist, ging auf. Das gespendete Geld fließt in Form von Notenblättern oder Ausflügen wieder zurück an den Verein. Doch auch soziale Projekte wurden schon unterstützt. So leitete der Verein die Spenden vor zwei Jahren gesamt an die Krebsklinik Tannheim weiter.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Rast ist am 23. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Sauldorf. Einlass ist ab 19 Uhr.

Gerd Schmid

Gerd Schmid aus Rast ist der älteste Aktive im Verein. „Und Erfahrenste“, wie Nathalie Faschian einwirft. Tatsächlich hat Schmid schon 1959 mit der Ausbildung an der Trompete begonnen und spielt seit 1979 im Musikverein Rast. Neben der Trompete beherrscht Gerd Schmid auch das Flügelhorn und die Tuba, die er aktuell im Musikverein spielt. Doch auch auf der anderen Seite stand Gerd Schmid schon als Dirigent von 1985 bis 1989. Zudem spielte Schmid schon in mehreren Bigbands.

Gerd Schmid. | Bild: Magdalena Hangarter

„Es ist schön, dass hier Jung und Alt zusammen spielen,“ betont Schmid die Besonderheit des Vereins. Was ihm am Auftreten reizt sei der Nervenkitzel: „Man kann sich gar nicht zu 100 Prozent vorbereiten. Es baut sich eine Spannung auf. Man stellt sich Fragen wie: Klappt‘s beim Konzert? Kommt‘s beim Publikum an?“ Sein Lieblingsstück am 23. November: „Elvis in Concert“, arrangiert von Peter Kleine Schaars.

Sebastian Blender

In einem Punkt sind sich die drei Musiker einig: Das schwierigste Stück ist „Variants on an English Hymn Tune“ von Philip Sparke. Das Solo bei diesem im Zusammenspiel anspruchsvollen Stück spielt Sebastian Blender aus Hohenfels. Dass sein Instrument das Tenorhorn ist, muss Musikexperten an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mehr erklärt werden. Und genau das reizt den Hornisten auch am Konzert – das Anspruchsvolle, die persönlichen musikalische Grenzen erfahren und erweitern.

Sebastian Blender. | Bild: Magdalena Hangarter

Jedes Spiel sei wichtig in einer Kapelle. „Allein zu musizieren macht weniger Spaß und allein auf einem Blechblasinstrument zu spielen ist langweilig“, erzählt Blender über seine Motivation im Verein zu spielen. Vor dem aktuellen Dirigenten Szabolcs Hatvani, hatte Blender das Dirigentenamt übergangsweise inne. Sein Lieblingsstück am 23. November: „Elvis in Concert“, arrangiert von Peter Kleine Schaars.

Nathalie Faschian

Auf der Querflöte und auf der Piccoloflöte ist Nathalie Faschian aus Rast zu hören. „Ich freue mich vor allem darauf, das nun lang geübte zu präsentieren. Wir proben ja immerhin schon seit acht bis neun Wochen intensiv“, sagt Nathalie Faschian. In der Vorbereitung auf das Jahreskonzert des Musikvereins Rast finden neben den Proben am Freitagabend, die das ganze Jahr über im Terminkalender stehen, auch Proben am Montag und am Wochenende statt.

Nathalie Faschian. | Bild: Magdalena Hangarter

Zusammen mit Jonas Häuptle ist Nathalie Faschian Jugendleiterin im Musikverein. Auf die Frage, warum ihr der Verein wichtig ist, antwortet sie: „Gemeinsam etwas zu schaffen, das geht nur im Verein.“ Damit meint Nathalie Faschian sowohl ein konkretes Musikstück in seiner Mehrstimmigkeit, als auch ein praktisches Projekt, wie die Organisation und Durchführung eines Konzerts. Ihr Lieblingsstück am 23. November: „Tanz der Vampire“ von Jim Steinmann.