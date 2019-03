von Hannah Senftleber

"Wahre Liebe gibt es eben doch nur unter Männern" (Zitat Rainer Stadler), war wohl das Motto am Schmotzigen Donnerstag in Rast. Hatten vergangenes Jahr noch Zwillinge das Amt der Narrenmutter inne, so wurde es in diesem Jahr noch kurioser. Denn der diesjährigen Narrenmutter sah man auch trotz blonder Perücke, kurzem Rock und Netzstrumpfhose die männlichen Züge noch deutlich an. So war die Frau auf Zeit für Narrenvater Martin Weidele viel mehr ein Mann auf Zeit. Denn Rainer Stadler hatte sich dazu bereit erklärt, die närrische Zeit als Narrenmutter an der Seite von Martin Weidele zu verbringen.

Pfarrer Robert Binder (Zweiter von links) erklärt die Narrenehe für rechtskräftig. | Bild: Hannah Senftleber

Traditionellerweise war dies der restlichen Narrenschaft bis dato jedoch noch nicht bekannt und so sollte die Narrenmuttersuche am Abend des Schmotzigen Donnerstags endlich Licht ins Dunkle bringen. Seit den frühen Morgenstunden sind die Narren unterwegs gewesen. Angefangen bei der Befreiung der Grundschule, über einen gemeinsamen Umtrunk im Gasthaus "Löwen", bis hin zum geselligen Beisammensein im Dorfgemeinschaftsraum, war quasi ganz Rast auf den Beinen. Samt "Kälble" (offener närrischer Zusammenschluss aus Rast), Narrenpolizei und weiteren närrischen Rastern, wurde schließlich bei einem Umzug am Abend das Rätsel um die neue Narrenmutter, die alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Narrenvater gewählt wird, gelüftet.

Einstudierte Tänze mit den Narreneltern heiterten die Stimmung auf. | Bild: Hannah Senftleber

In der Walderstraße wurden die Raster letztlich fündig und die neue Narrenmutter Rainer Stadler trat in ausgelassener Stimmung aus dem Haus. Gemeinsam wurde der Tag dann gebührend bei einem bunten Abend im Feuerwehrhaus gefeiert.

Wie Narrenvater Martin Weidele berichtet, wollte man dieses Jahr die Fasnet im Dorf wieder attraktiver gestalten, weshalb statt den Räumlichkeiten im "Löwen" auf das Feuerwehrhaus im Ortskern zurückgegriffen worden war. Dadurch bot sich die Möglichkeit, das Programm, das die letzten Jahre deutlich kürzer ausgefallen war, um einige Büttenreden und Auftritte zu erweitern.

Der bunte Abend im Feuerwehrhaus brachte Jung und Alt zusammen. | Bild: Hannah Senftleber

Nach Trauung durch "Pfarrer" Robert Binder war dann die närrische Ehe für rechtskräftig erklärt worden und das Programm konnte beginnen. Mit unterhaltsamen Auszügen aus dem örtlichen Narrenblättle, vorgetragen von Jörg Gebs, und einstudierten Tänzen der jüngeren Generation war für eine gute Stimmung gesorgt. So war auf die Frage von Narrenmutter Rainer Stadler, der sich selbst zur "Conchita Durst" ernannt hatte, ob die Raster denn schon für eine gleichgeschlechtliche Ehe bereit wären, schnell eine Antwort gefunden: Das passt!

Die beiden Zwillingsschwestern Marion und Carmen Matheis, Narrenmütter des vergangenen Jahres, finden es besonders schön, dass die Fasnet in Rast sowohl Jung als auch Alt zusammenbringt und der dörfliche Zusammenhalt so noch mehr zum Tragen kommt.