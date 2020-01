Sauldorf vor 15 Stunden

Nach der Zoll-Razzia in Krumbach: Hermes äußert sich zu den Vorwürfen

Nach der Zoll-Razzia kündigt Hermes an, die Behörden bei den Ermittlungen gegen ihren Subunternehmer in Krumbach unterstützen zu wollen. Paketkunden müssen mit leichten Verzögerungen in der Region rechnen.