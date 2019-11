von Christl Eberlein messkirch.redaktion@suedkurier.de

Der Musikverein Rast gab am Samstag sein traditionelles Jahreskonzert. Im Bürgerhaus von Sauldorf bekam das Publikum eine Mischung aus dem umfangreichen Repertoire der Kapelle unter der Leitung von Szabolcs Hatvani zu hören. Bilder: Christl Eberlein | Bild: Christl Eberlein

Das Jahreskonzert des Musikvereins von Rast lockte am Samstagabend ein zahlreiches Publikum ins Bürgerhaus von Sauldorf. Rund 300 Zuhörer wollten sich den musikalischen Höhepunkt im Jahreskalender des Musikvereins (MV) nicht entgehen lassen. Für die knapp 60 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Szabolcs Hatvani ist das Jahreskonzert die Krönung ihrer gemeinsamen Probenarbeit. Ein abwechslungsreiches Programm, das am Samstag schließlich auf der Bühne zur Aufführung kam, hatten die Musiker aus ihrem Repertoire zusammengestellt. Damit zeigte der traditionsreiche Verein mit seiner Kapelle der Aktiven in diesem Jahr erneut, dass Blasmusik weitaus mehr zu bieten hat, als allein volkstümliche Klänge. Der MV widmet sich anspruchsvoller Blasmusik sowohl aus dem traditionellen, als auch dem modernen Genre. Bekannte Melodien aus berühmten Broadway-Musicals, wie „My Fair Lady“ oder „Tanz der Vampire“ und Ausschnitte aus dem Rock‘n Roll-Musical „Grease“ gehörten daher zum Progamm im Bürgerhaus von Sauldorf. Dank der Musiker raste der „Grease Lightning“ durch „Summer Nights“, „Grünte es so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ und die „Totale Finsternis“ breitete sich musikalisch im Saal aus. Marie Beck und Leon Stadler führten mit ihren kurzen Ansagen zu den einzelnen Stücken durch den Abend. Das Konzert begeisterte von Anfang an alle Zuhörer. Aufmerksam lauschte das Publikum der Musik, um nach jedem Stück lauten Applaus zu spenden. Schon während des Konzertes ertönten mehrfach Rufe nach einer Zugabe. Dem kamen die Musiker auch direkt nach, so unter anderem bei dem Stück „Variants on an English Hymn Tune“ von Philip Sparke. Sebastian Blender überzeugte dabei mit einem Solo für Tenorhorn gleich zweimal. Für gute Unterhaltung und Spaß sorgten auch Anna-Maria Weidele und Finn Stadler, ausnahmsweise nicht am Schlagzeug, mit dem sie normalerweise musizieren, sondern an der Schreibmaschine. Das Stück „The Typewriter“ (auf Deutsch: Die Schreibmaschine), wäre nur halb so schön gewesen, hätten die Beiden nicht zur Musik der Kapelle mit rasender Geschwindigkeit in die Buchstabentasten gegriffen. Auch davon gab es eine Zugabe für das amüsierte Publikum. Den krönenden Abschluss des Konzertabends machte der König des Rock n Roll. „Elvis in Conzert“ lautete der Titel des Medleys großer Hits des „King“. „Are you lonesome tonight“, „Jailhouse Rock“, „Tutti Frutti“ und „Return to sender“ durften darin selbstverständlich nicht fehlen. Der musikalische Abend endete mit einem jubelnden Applaus des begeisterten Publikums und einer flotten Zugabe, die die Konzertbesucher nach rund zweieinhalbstündiger Darbietung schwungvoll in die Nacht entließ.

Irmgard und Hugo Matheis können auf 50 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein zurückblicken. Dafür bekamen sie beim Jahreskonzert in Sauldorf die goldene Ehrennadel mit Diamant verliehen. Das Ehepaar gehört zu den neun Geehrten des Abends. Die Ehrungen wurden vom zweiten Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Sigmaringen überreicht. | Bild: Christl Eberlein

Während der Pause zwischen den beiden Teilen des Konzerts wurden einige der Musikerinnen und Musiker vor die Bühne gerufen. Vom zweiten Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Stefan Blender, der selbst ein aktiver Musiker des Musikvereins Rast ist, ihre Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften sowie ihre aktiven Tätigkeiten und Ämter entgegen zu nehmen. Zehn Jahre ist Marie Beck aktives Mitglied im Musikverein Rast und erhielt dafür die Ehrennadel in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für eine 20-jährige Mitgliedschaft bekamen Sina Schober und Fabian Liegmann. 30 Jahre hält Thomas Merkel dem Verein schon die Treue und bekam dafür die Ehrennadel in Gold angesteckt. Martin Weidele, Beate Stadler-Beck und Rainer Stadler hatten sich mit ihrer musikalischen Aktivität in 40 Jahren die goldene Ehrennadel mit Diamant verdient. Ebenso das Ehepaar Irmgard und Hugo Matheis, das auf keinen Tag weniger als 50 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein zurückblickt. Für alle Geehrten spielte die Kapelle den Ehrenmarsch „Alte Kameraden“.