von Doris Eichkorn

Der neue Sauldorfer Gemeinderat hat sich zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Jeder zweite Platz im Gremium wurde durch die Kommunalwahl neu besetzt. Die Verpflichtungsformel sprachen Mathias Löffler und Ricarda Babnik, sie ist die einzige Frau im Gremium.

Die Verpflichtungsformel sprachen gemeinsam (von links): Der wiedergewählte Gemeinderat Mathias Löffler und seine neue Ratskollegin Ricarda Babnik. Bürgermeister Wolfgang Sigrist hieß Ricarda Babnik im Anschluss per Handschlag im Gemeinderat der Gemeinde Sauldorf willkommen. | Bild: Doris Eichkorn

Bei der Wahl der Bürgermeisterstellvertreter blieb es bei Ottmar Schober. Er ist bereits mehr als 35 Jahre mit „gewichtiger Stimme“ im Rat vertreten. Der zweite Stellvertreter blieb ebenfalls mit Roland Halder in bewährten Händen. Als dritten Stellvertreter wählte das Gremium einstimmig Mathias Löffler. Die neu in den Rat gewählten sechs Personen wurden als Mitglieder oder Stellvertreter in die diversen Ausschüsse und Kuratorien berufen.

Der Tagesordnungspunkt neun, ein Antrag auf Genehmigung zur Änderung beziehungsweise Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage auf Gemarkung Krumbach, hatte es in sich. Er sorgte für eine raumgreifende Diskussion im Rat.

Zwei weitere BHKW sollen entstehen

Zusätzlich zu den zwei bestehenden Blockheizkraftwerken (BHKW) sollen zwei weitere BHKW für Biogas installiert werden. Ein neues Gärrestelager soll ebenso gebaut werden, wie auf ein bestehendes Gärrestelager ein Gasspeicher errichtet werden soll. Damit verbunden ist eine geplante Erhöhung der Gasproduktion.

Viele Fragen der neuen Gemeinderäte

Bürgermeister Wolfgang Sigrist bekannte zu Beginn der Aussprache, dass er „etwas Bauchschmerzen“ mit dem Antrag habe, was zu vielen Fragen der neuen Gemeinderäte führte. Vor allem der Grundwasserschutz stand im Zentrum der Aussprache. Mit Blick auf die aktuelle Situation in Boll, in der ein Wasserschutzgebiet dafür sorgen solle, dass ein vom Netz genommener Brunnen eines Tages wieder zur Trinkwasserversorgung genutzt werden könne, sei Vorsicht geboten.

Otmar Schober betonte: „Es handelt sich um ein privilegiertes Vorhaben.“ Genau deshalb werden die entsprechenden Fachbehörden in ihrer Zuständigkeit die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überwachen, schlussfolgerte Sigrist abschließend und entschuldigte sich bei den Räten, durch seine Einführung ins Thema über die immer größer werdenden Betriebe den Rat aufs Glatteis geführt zu haben. Nach der Aussprache beschloss der Rat einstimmig, keine Einwände gegen das geplante Vorhaben geltend zu machen.

Weiterhin befasste sich der Rat mit der Billigung des Entwurfs der Einbeziehungssatzung „An der Sentenharter Straße“. Ab sofort liegt dieser nun öffentlich bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aus. Anwohner können ihre Stellungnahmen abgeben und erst nach der Beteiligung weiterer Behörden und Träger öffentlicher Belange wird das Vorhaben nochmals zur Beschlussfassung dem Rat vorgelegt werden.