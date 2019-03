von Bernd Schwarz

Die Verabschiedung eines engagierten Mitglieds aus dem Sängerkreis stand bei der Hauptversammlung des Kirchenchors St. Silvester im Mittelpunkt. Seit 56 Jahres gehört Ida Wetter dem Chor an, von 1993 bis 2010 war sie zudem Vereinsvorsitzende. Das Vorstandsteam mit Ursula Gabele und Angelika Müller würdigte die 56-jährige Mitgliedschaft Wetters, die schon an deren ehemaligem Wohnort Bichtlingen begann. Bereits während eines vom Chor eindrucksvoll mitgestalteten Vorabendgottesdienstes in der St.-Silvester-Kirche im Ortsteil Boll sowie bei der anschließenden Versammlung würdigte auch Stadtpfarrer Stefan Schmid das Engagement der Sängerin und weiterer Chormitglieder.

Ursula Gabele (Mitte) dankte Ida Wetter (links) in ihrer Laudatio für die 56 Jahre, die sie dem Chor als Sängerin angehörte, sowie die 17 Jahre, in denen Wetter den Kirchenchor als Vorsitzende leitete. Zu den Gratulanten gehörte auch die Vorsitzende Angelika Müller.

Neben Ida Wetter durften sich etliche weitere Mitglieder Sänger über Ehrungen freuen: Ursula Gabele ist seit 30 Jahren aktive Sängerin im Kirchenchor, Sabine Hensler hat seit zehn Jahren die Leitung inne. Schon anfangs bemühte sich Hensler um neue aktive Mitglieder. sodass mit ihr nun auch Winfried Nägele, Johann Boos, Dieter Schaz, Matthias Löffler, Berthold Stefan, Helga Schneider, Brigitte Strigel und Manuela Beck für ihr zehnjähriges Mitwirken geehrt wurden.

Chor singt beim Fronleichnamsfest und zur Feier des Priesterjubiläums

Chorleiterin Sabine Hensler bedankte sich bei der Sängerschar, mahnte allerdings auch eine regere Teilnahme an den Proben an. Angesichts einer Beteiligung von 66 Prozent sei eine Verbesserung möglich und notwendig, so Hensler. Mit einer Aufmerksamkeit bedachte die Chorleiterin die eifrigsten Probenteilnehmer: Dieter Schaz, Manuela Beck, Stefan Berthold und Winfried Löffer. Für die kommenden Monate kündigte Sabine Hensler bereits einige wichtige Termine an, bei denen der Kirchenchor St. Silvester auftreten wird. Dazu gehört beispielsweise das Fronleichnamsfest am 20. Juni, das die Seelsorgeeinheit im Ortsteil Boll feiern wird. Ein weiterer Anlass wird das 60. Priesterjubiläum von Bürgersohn Pater Andreas am Pfingstsonntag sein.

Ein gemeinsamer Ausflug nach Dresden fand besondere Erwähnung im ausführlichen Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Manuela Beck. Petra Deggelmann informierte über die Bewegungen der Vereinskasse und Dieter Schaz organisierte die Entlastung. Ursula Gabele wurde als stellvertretende Vorsitzende ebenso wiedergewählt wie Petra Deggelmann als Kassiererin. Luzia Schafheutlin verzichtete auf ihren Posten als als Beisitzerin. Ihre Nachfolgerin ist Andrea Riedmaier. Kassenprüfer bleiben Dieter Schaz und Brigitte Strigel.

Bei Wunsch nach Dorfkirchen-Renovierung ist Geduld gefragt

Vorgeschlagen wurde während der Versammlung, die zehnjährige Chorleitung von Sabine Hensler im Sommer gebührend zu feiern. Außerdem wird sich der Kirchenchor St. Silvester erneut am Kinderferienprogramm der Gemeinde erneut beteiligen.

Als Leiter der Seelsorgeeinheit Messkirch-Sauldorf gab Pfarrer Stefan Schmid zu verstehen, dass die Renovierung der St. Martinskirche in Messkirch Priorität hat. Der Baufortschritt dort liege im Zeitplan, die Arbeiten sollen spätestens bis Weihnachten 2020 abgeschlossen werden. Vor diesem Termin hat der Wunsch, an der renovierungsbedürftigen Dorfkirche St. Silvester etwas zu tun, Schmid zufolge kaum eine Chance.