von Bernd Schwarz

Mit 415 gemeldeten Oldtimern, darunter überwiegend landwirtschaftliche Zugmaschinen, und Vorführungen alter Geräte endete am Sonntag das Vollgaserfest der Heimatfreunde Ilgental im gleichnamigen Weiler. Das Festgelände liegt genau an der Grenze der beiden Landkreise Sigmaringen und Tuttlingen. Das Fest lockte an den drei Festtagen weit über 5000 Gäste an.

Los ging es am vergangenen Freitag mit einem Feierabendhock, der von der Blaskapelle Obachtblech aus Biberach musikalisch begeistert wurde. Im Laufe des Abends wurde die Miss Vollgaser gekürt. Unter 14 Bewerberinnen holte sich Anja Rettig aus Zoznegg schließlich den Titel. Die DJs der Vollgaser unterhielten anschließend mit ihrer Musik. Diese sorgten auch am Samstagabend für die gute Stimmung.

Vom Motorrad bis zur Zugmaschine

Ein Höhepunkt war auch das Oldtimertreffen am Sonntag, das die Heimatfreunde im zweijährigen Rhythmus organisieren. Mehr als 415 Teilnehmer ließen sich mit ihren unterschiedlichen Fahrzeugen registrieren. Zusammen mit Gastfahrzeugen waren schließlich rund 500 ältere Fahrzeuge auf dem Festgelände abgestellt. Kleinkrafträder, Motorräder, Autos, Kleinbusse und vorwiegend landwirtschaftliche Zugmaschinen boten ein buntes Bild auf dem Festgelände.

Mit einem Korso zogen die Fahrzeuge in einer großen Schleife um den Weiler und wurden auf dem Festgelände von Vereinssprecher Benjamin Martin vorgestellt und von den zahlreichen Besuchern bestaunt. Angeführt wurde der Korso vom Ehrenmitglied der Heimatfreunde, Erwin König, durch dessen Anwesen im Ilgental die legendäre Kreisgrenze führt. Mit seinem blumengeschmückten Oldtimerunimog hatte er die Miss Vollgaser dabei, die in diesem Jahr von Ortsvorsteher Günter Binder aus Schwandorf begleitet wurde.

Feldarbeit wie vor rund 60 Jahren

Mit einer Dreschmaschine wurden die älteren Festbesucher an die aufwendige Drescharbeit aus ihrer Jugendzeit erinnert. Auch das Kartoffelfeld wurde wie in alten Zeiten mit dem Kartoffelroder abgeerntet. Starke Oldtimer-Schlepper zeigten zum Schluss einen Wettbewerb im Holzrücken.