Drei Tage lang feierte die Musikkapelle Wasser in Bichtlingen ihr Musikfest. Zum Oldtimertreffen kamen 60 Technikveteranen – eine Rekordbeteiligung. Und als die 500 gelben Enten zum Rennen in die Ablach gekippt wurden, fieberten viele Zuschauer am Rand des Bächles mit, welche Enten wohl als erste ins Ziel kämen.

Zweifacher Altersrekord: Fridolin Schober aus Meßkirch war mit seinen 77 Jahren nicht nur einer der ältesten Aussteller bei der Oldtimerschau. Seine sieben PS starke Zündapp DB 200, Baujahr 1938, war auch der älteste Fahrzeugveteran der Schau. Der ehemalige Automechaniker hat das Motorrad in den 60er Jahren von seinem Schwiegervater übernommen. Damals war das Fahrzeug in einem desolaten Zustand. Fachmann und Liebhaber Schober legte Hand an, brachte das Zweirad wieder in Schwung. Der 77-Jährige fährt mit seiner Maschine noch weite Strecken: „Als ich letztes Jahr in den Alpen unterwegs war, bekam ich auf einem Parkplatz Beifall von den vielen Bikern mit modernen Maschinen.“

Startvorbereitungen für das Rennen: (von links) Tizian Hensler, Dustin Lilienthal und Andreas Hensler ordneten die Badeentchen in Form eines großen Dreiecks auf der Schaufel des Radladers an, natürlich ohne auf die Nummern der kleinen Wettschwimmer zu achten. Andreas Hensler erklärte: „Alle sollen die gleiche Chance haben.“ Die Entchen wurden dann vom Radlader in einiger Entfernung zum Ziel in die Ablach gekippt. Am Ziel beim alten Steg war ein Trichter aus Brettern aufgebaut. So konnte sich kein Entchen unbemerkt aus dem Staub machen, außerdem konnten die Enten so leicht aufgesammelt werden. Dann sie sollen im nächsten Jahr wieder als schwimmende Glücksbringer zum Einsatz kommen.

Welche Ente bringt Glück? Zahlreiche Zuschauer hatten sich beim alten Bachsteg über die Ablach eingefunden, um auf das Eintreffen der 500 Rennentchen zu warten. Bereits zum vierten Mal setzte der Musikverein mit dieser Aktion einen Höhepunkt zum Abschluss des dreitägigen Musikfests. Alle Entchen hatten Käufer gefunden. Für die Paten der ersten fünf Wasserflitzer standen Preise bereit: 1. Jonas Weidele aus Rast (Reisegutschein), 2. Anni Weiß aus Bichtlingen (Helikopterrundflug), 3. Melanie Hensler aus Bichtlingen (Massagegutschein), 4. Elisabeth Hensler aus Schwabach (Alpaka-Tour), 5. Lothar Gabele aus Sauldorf (Vesperkorb).

Blasmusik bis in den Abend: Am Sonntag und Montag gehörte das Bichtlinger Festzelt nicht nur den Besuchern, sondern auch unterschiedlichen Richtungen der Blasmusik. Der Musikverein aus Ablach hatte unter Leitung von Mathias Fink (rechts) am Sonntag die erste Schicht des Unterhaltungsprogramms übernommen. Zum Mittagskonzert, das zur Frühschoppenzeit begann und zu Beginn der Kaffeezeit endete, unterhielten die Orchestermitglieder aus dem Krauchenwieser Ortsteil die Festgäste mit einer bunten Mischung aus volkstümlichen und modernen Melodien. Die Musikerkameraden aus Engelswies lösten am Nachmittag die Ablacher ab und setzten die Unterhaltung bis zum frühen Abend fort.

Ansturm zur Mittagszeit: Am Sonntag herrschte großer Andrang im Musikerfestzelt bei der Kirche. Viele Mitbürger nutzten die Gelegenheit, die heimische Küche kalt zu lassen und sich zum Mittagessen in geselliger Atmosphäre im Festzelt zu treffen. Insgesamt waren 50 Helfer im Küchen- und Servicebereich auf den Beinen. Sie hatten alle Hände voll zu tun, die Wünsche der Gäste im und vor dem Zelt zu erfüllen. Nach einer ersten Schätzung des Musikvereinsvorsitzenden Manuel Brutscher kamen über die Mittagszeit zwischen 500 und 600 Besucher in das Festzelt. Das ist aus Sicht des Musikvereins eine erfreuliche Resonanz auf die Einladung zum Sommerfest. Brutscher sagte: „Wir sind zufrieden.“

Junger Oldtimer-Fan: Noch keine zwei Jahre alt ist Alina, die zusammen mit Opa Siegfried Halmer auf Entdeckungstour zu den rund 35 Oldtimer-Bulldogs ging. Siegfried Halmer erzählte, er habe zu Hause auch einen fast antiken Schlepper. Alina durfte vor Kurzem mitfahren. Als sie die Traktoren auf der Wiese vor der Kirche sah, sei sie sofort begeistert gewesen. Am frühen Nachmittag hatte Daniel Lilienthal vom Organisationsteam 60 Autos, Traktoren, Motorräder und Mofas registriert. Der Musikverein Wasser hatte im Rahmen seines Musikfestes zum fünften Oldtimer-Treffen eingeladen. Mit 60 Technikveteranen habe man eine Rekordbeteiligung verzeichnete, erzählte Lilienthal.