Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Nitratbelastung des Grundwassers im Landkreis und in Sauldorf wendet sich die Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, in einem offenen Brief an die Bürger von Sauldorf sowie an Bürgermeister Wolfgang Sigrist und an den Sauldorfer Gemeinderat. Darin heißt es: "Ich bin tief geschockt und wundere mich über die aggressiven Versuche von Herrn Bürgermeister Sigrist, meine Arbeit und mich in der Öffentlichkeit zu diffamieren."

Stellungnahme im Gemeinderat

Damit bezieht sich die Landtagsabgeordnete auf eine Veröffentlichung im Sauldorfer Amtsblatt vom 31. Oktober, in der Bürgermeister Sigrist seine zuvor schon im Gemeinderat vorgetragene Stellungnahme zu einer Aussage Bogner-Undens im SÜDKURIER am 6. Oktober wiederholt. Sigrist kritisiert die Ankündigung der Abgeordneten, prüfen zu wollen, welche Brunnen auf Sauldorfer Gemarkung "verseucht" seien. Über die Gemeinderatssitzung, den Vorwurf des Bürgermeisters und die Reaktion darauf seitens der Abgeordneten hatte der SÜDKURIER am 27. Oktober berichtet.

Abgeordnete stellt Frage nach Anstieg der Nitratwerte

Bogner-Unden schreibt nun: "Ich habe mich entgegen den Aussagen von Herrn Bürgermeister Sigrist am 25. Oktober 2018 bei ihm schriftlich gemeldet und ihn darum gebeten, mein Schreiben an die Gemeinderäte weiterzuleiten." Sie habe nie die Trinkwasserqualität in Sauldorf infrage gestellt, aber sie frage sehr wohl, warum die Nitratwerte im Brunnen „Sportplatz Boll“ seit 2008 signifikant angestiegen sind, seit 2013 den Grenzwert mit 50 mg/Liter Nitrat erreicht und seit August 2014 den Grenzwert überschritten hätten.

"Anfragen nehme ich ernst"

"Parallel dazu stellt sich mir die Frage, was Herr Sigrist als Bürgermeister unternommen hat, um die Ursachen dieses Anstiegs herauszufinden und einzudämmen. Das belastete Wasser mit sauberem Wasser zu verdünnen, ist weder nachhaltig noch fair gegenüber den Verbrauchern, aber der Bürgermeister hat erst im Jahr 2017, vier Jahre später, den Brunnen Boll aus der Wasserversorgung herausnehmen lassen." In Bezug auf die Nitratwerte in Sauldorf handle es sich nicht um Mutmaßungen, sondern um umfangreiche Recherchen ihrerseits, die durch Anfragen besorgter Sauldorfer Einwohner ausgelöst wurden, heißt es in dem offenen Brief. Und: "Diese Anfragen nehme ich ernst."

Mehr Transparenz

Weiter schreibt Bogner-Unden, dass sie sich darüber freue, dass ihre Aktivitäten jetzt zu mehr Transparenz und zu Bewegung in diesem Thema geführt hätten, dass noch in diesem Jahr Untersuchungen und Beprobungen stattfinden werden und im kommenden Jahr neue Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden sollten, fast zehn Jahre nach Bekanntwerden des Problems. "Das ist peinlich für Herrn Sigrist, nicht für mich.

Ich verspreche den Bürgern von Sauldorf, ich bleibe dran, das ist mein Job, und das hat nichts mit Effekthascherei zu tun", endet der Brief der Abgeordneten.

Seit zwei Jahren nicht mehr am Netz

Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist sagte gestern auf Anfrage über den offenen Brief der Abgeordneten, ihm sei wichtig festzustellen, dass er die Aussage von Bogner-Unden, dass Sauldorfer Brunnen, die kein Nitrat enthielten, verseucht seien, nicht habe stehen lassen können. "Das muss man mir zugestehen, dass ich das entschieden zurückweise", unterstreicht er. Ebensowichtig sei es ihm klarzustellen, dass der Boller Brunnen am Sportplatz seit zwei Jahren nicht mehr am Netz ist und die Gemeindeverwaltung daran sei, der Nitratbelastung mittels eines Wasserschutzgebiets dort entgegenzuwirken. Nachdem er besorgte Anfragen von Bürgern erhalten habe hinsichtlich der Wasserqualität in der Gemeinde, sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, die Bürger im Amtsblatt der Gemeinde, das rund eine Woche nach der betreffenden Gemeinderatssitzung veröffentlich wurde, auf seine Sicht der Dinge hinzuweisen. Hierüber hatte der SÜDKURIER bereits in seiner Ausgabe vom 27. Oktober berichtet. In der vergangenen Woche habe er der Abgeordneten ein Gespräch angeboten, denn ihm sei an einer sachlichen Aufarbeitung des Themas sehr gelegen. Es gehe für ihn darum, dass sich sowohl Bogner-Unden als auch er gemeinsam um den Grundwasserschutz bemühten. Daher verfolgten er und die Abgeordnete das selbe Ziel und Sigrist spricht sich gegen eine weitere öffentliche Auseinandersetzung aus.

Die Messwerte In ihrem offenen Brief veröffentlich die Grünen-Abgeordnete Andrea Bogner-Unden die Meßwerte des Landratsamts Sigmaringen, die sie von dort bezüglich des Brunnens am Boller Sportplatz erhalten habe. Danach lag der Nitratwert 2008 bei 23,5 mg/l und im Oktober 2018 bei 71,5 mg/l. (mos)

