von Bernd Schwarz

Mit großem Applaus würdigten die mehr als 200 Besucher im Rosenbachsaal in Bietingen die Gesangsdarbietungen der drei an dem Konzert beteiligten Chöre. Der Kirchen-und Projektchor Boll unter der Leitung von Sabine Hensler hat dieses Konzert organisiert. Unterstützt wurde diese Veranstaltung von gemischten Chor aus Menningen und einem Projektchor aus Fridingen.

Rock, Pop und Musical

„Tage wie diese“ von den „Toten Hosen“ und „The Beatles in Revue“, ein Medley aus den berühmten Zeiten der Beatles, waren zum Auftakt des Konzerts zu hören. Der Projektchor aus Boll wurde von Sabine Hensler geleitet und musikalisch unterstützt von Volker Nagel am Klavier und Lorenz Gabele an der Gitarre. Am Schlagzeug saß Patrick Lilienthal und die Einlagen mit Querflöte absolvierte Daniela Futterer. Unter der Leitung von Claudia Mühlherr-Bienert stellte sich der gemischte Chor aus Menningen vor. „Wo Musik sich frei entfaltet“ von Gerd Onnen folgte „Heimat deine Sterne“ von Werner Bodmann und Otto Groll sowie „Mary Poppins“ von Arr. Joyce Eilers, ein weltbekanntes Musical. Gesungen wurde ferner „Schau auf die Welt“ von John Butter und „Lady Sunshine & Mr. Moon“ von Friedel Harry – am Ende forderte das Publikum begeistert Zugaben. Mit Soloeinlagen begleitete Fritz Heise den Menninger Chor am Klavier.

Zuschauer fordern Zugaben

Nach der Pause begeisterte der Projektchor aus Fridingen. Fünf Titel waren vorgesehen, die unter der Leitung von Edgar Blaas, auch musikalisch am Klavier unterstützt, vorgetragen wurden. Mit „All you need is love“ erinnerte der Projektchor an die Beatles. Es folgte ein Titel von Herbert Grönenmeyer „Flugzeuge im Bauch“. Die Künstler Bill Whiters und Jennifer Warnes waren die Wegbereiter für den Titel „The time of my life“. Es folgte ein weiterer Titel, den Nena bekannt machte, mit „Liebe ist“ und von der Münchner Freiheit der Hit „Solang man Träume noch leben kann“. Zum Programmende trat der gastgebende Projektchor aus Boll nochmals auf. „Ein graues Haar“ der Band Pur und zwei Titel der in der in der DDR gegründeten Band Puhdys mit den Titeln „An den Ufern der Nacht“ und „Alt wie ein Baum“ kamen zur Aufführung. Den vorläufigen Abschluss bildete „Ade, ade“ von der Musikergruppe Santiano. Die Leistungen aller drei Chöre begeisterten die Zuhörer und sie forderten immer wieder Zugaben. Ein gemeinsamer Auftritt des gastgebenden Projektchores aus Boll und dem Projektchor aus Fridingen beendete das anspruchsvolle Gesangsprogramm.

Neue Chormitglieder gesucht

Der Kirchenchor Boll probt immer freitags ab 20 Uhr in der Pfarrscheune in Boll. Neue Sänger sind jederzeit willkommen – auch nur zum Schnuppern.