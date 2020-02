von Sandra Häusler

An der Spitze des Musikvereins Rast hat sich ein Generationenwechsel vollzogen. Nach den Wahlen im Rahmen der Jahresversammlung gibt es im Vorstand nun viele neue und vor allem junge Gesichter. Der 26-jährige Philipp Bischof lenkt ab sofort als Vorsitzender die Vereinsgeschicke. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird das Vereinsjahr 2020 ein voller Erfolg“, zeigte er sich überzeugt. Er dankte dafür, dass der bisherige Vorstand den jungen Mitgliedern Zeit gegeben habe, in die verantwortungsvollen Aufgaben hineinzuwachsen.

Der neue Vorsitzende Philipp Bischof im Interview Herr Bischof, im Vorstand hat sich ein Generationenwechsel vollzogen. Welche Ziele hat der neue Vorstand? Der Generationswechsel hat sich angedeutet. Wir „Jungen“ haben schon Aufgaben des Vorstandes übernommen und beim Frühlingsfest sehr aktiv Themenbereiche federführend in der Hand. Wir wollen Traditionen beibehalten und manche Bereiche ein bisschen beleben. Das Frühlingsfest steht vor der Türe. Worauf freuen Sie sich am meisten? Das Frühlingsfest ist für jeden Musiker der Höhepunkt im Jahr. Es ist zwar sehr viel Arbeit, aber jeder Musiker freut sich darauf. Für viele Mitglieder stellt die Revival Rockparty mit Pull am Mittwoch den Höhepunkt dar. Da feiern Gäste von 16 bis 60 Jahren miteinander. Wie ist der Musikverein aktuell aufgestellt? Der Musikverein Rast zählt aktuell 48 aktive Musikanten. Neun Kinder und Jugendliche befinden sich in der musikalischen Ausbildung. Die Nachwuchsgewinnung ist ein großes Thema im Verein? Wir tun uns hier auf dem Land in einem 470-Einwohner-Dorf sehr schwer, junge Musikanten zu gewinnen. Durch das Angebot vieler verschiedener Vereine bietet sich den jungen Leuten eine breite Vielfalt, um ihre Freizeit zu gestalten. Aber die Freude am Musizieren und die Kameradschaft im Verein sind etwas ganz Besonderes. Die Musik verbindet. Wir wollen die nächsten Jahre aktiv an diesem Thema dranbleiben.

Stellvertreter von Philipp Bischof ist Christoph Beck. Die Kasse hat Nathalie Faschian übernommen und zur neuen Schriftführerin wählten die Mitglieder Kerstin Singler. Jonas Häuptle bleibt Jugendleiter. Der Vorstand wird durch die aktiven Beisitzer Thomas Merkel und Michael Renz sowie den passiven Beisitzer Hartmut Steffeck komplettiert.

Abschied von langjährigen Vorstandsmitgliedern

Die Vereinsmitglieder verabschiedeten Martin Weidele als bisherigen Vorsitzenden. Er hatte dieses Amt vor zwei Jahren nochmals übernommen. Beate Stadler-Beck war seit 2010 im Vorstand und wurde als Kassiererin verabschiedet. Nach vier Jahren Vorstandstätigkeit schied Sina Schober als Schriftführerin aus. Philipp Bischof überreichte ihnen allen Geschenke.

Aktuell zählt der Musikverein Rast 48 aktive Mitglieder. Der Musikverein ist der größte und mitgliederstärkste Verein im Ort. Neun Kinder und Jugendliche befinden sich in der musikalischen Ausbildung und spielen teilweise bereits in der Kapelle mit.

Schwerpunkt auf Jugendarbeit

2019 hatte der Musikverein den Schwerpunkt auf die Nachwuchswerbung gelegt. Eine Instrumentenvorstellung im Probelokal brachte zwei Neuzugänge. „Wir sind alle dazu angehalten, die Freude am Instrument nahezubringen“, unterstrich Jugendleiter Jonas Häuptle. Die Hälfte der Jugendlichen hatte 2019 die D1- oder D2-Prüfung mit Erfolg abgelegt. Jonas Häuptle überreichte den Nachwuchsmusikanten die Anstecknadeln und Urkunden.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet der Musikverein Rast sein Frühlingsfest. Am Samstag, 6. Juni steht eine Party mit der bayerischen Partyband Frontal an. Zum Frühschoppen am Sonntag, 7. Juni spielt die Stadtkapelle Tengen und ab 18 Uhr die Bauernkapelle Mindersdorf im Festzelt. Am Montag, 8. Juni veranstaltet der Verein einen Feierabendhock und am Mittwoch, 10. Juni steigt die „Revival Rockparty“ mit der Coverband Pull.

Mehrtägiges Frühlingsfest als Höhepunkt des Vereinsjahres

Die Ausrichtung des mehrtägigen Frühlingsfestes fordere alle Mitglieder enorm, betonte Dirigent Szabolcs Hatvani. Deshalb habe er für 2020 kein größeres musikalisches Ziel anvisiert. Der bisherige Vorsitzende Martin Weidele lobte den musikalischen Leiter, der Freude und Spaß an der Musik sowohl bei den Proben als auch bei den Auftritten vermittele. „Einen Teil des Erfolges verdanken wir sicher dir“, sagte er.

Verein feiert 2023 100-jähriges Bestehen

Martin Weidele lobte auch die Musiker für ihre Mitarbeit in allen Altersklassen. Mit Blick auf das 100-jährige Bestehen des Musikvereins, das 2023 im Rahmen eines Bezirksmusikfestes gefeiert werden soll, werden die Musikeruniformen sukzessive erneuert, kündigte er außerdem an.

Situation im Probelokal treibt Mitglieder um

Wie bei der Jahresversammlung deutlich wurde, beschäftigt die Mitglieder des Musikvereins derzeit vor allem die Situation im Probelokal. Aufgrund der hellhörigen Akustik und der beengten Platzsituation dringt der Vorstand auf eine Lösung. Aktuell liegt ein Antrag dafür bei der Gemeindeverwaltung Sauldorf. Die Mitglieder hoffen, dass die Gemeinde bald eine Lösung findet.