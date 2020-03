Sauldorf vor 5 Stunden

Gemeinde Sauldorf schließt Rathaus und sagt die heutige Gemeinderatssitzung ab

Aufgrund der steigenden Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen schließt die Gemeinde Sauldorf das Rathaus komplett. Wie Bürgermeister Wolfgang Sigrist informiert, soll die Maßnahme Mitarbeiter und Bürger schützen. Die Mitarbeiter stünden jedoch telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. In dringenden Fällen sei es möglich, einen Termin zu vereinbaren.