von Sandra Häusler

Alle zwei Jahre veranstaltet der Katholische Kirchenchor Sauldorf unter der Leitung von Reiner Hipp ein Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Sebastian. In diesem Jahr stand das Programm unter dem Titel „Wir warten auf das Licht“. Unzählige Kerzen nahmen das Thema am Eingang sowie in der Kirche auf. Der Kirchenchor gestaltete den Konzertabend gemeinsam mit dem Bläsersextett „Osomble A‘satzschwach“.

Der Katholische Kirchenchor Sauldorf (links) und das „Osomble A‘satzschwach“(rechts) gestalteten ein kurzweiliges und eindrucksvolles Adventskonzert. | Bild: Sandra Häusler

„Wir Christen sind überzeugt: Das Licht kommt“

„Licht bedeutet Leben“, unterstrich die Vorsitzende des Kirchenchores, Christa Hafner, zur Eröffnung. Licht sei wichtig für das Leben, die Natur und das Wohlbefinden. Darüber hinaus wohne ihm ein Zauber und eine gewisse Magie inne. „Wir Christen sind überzeugt: Das Licht kommt“, betonte die Vorsitzende und trug zur Einstimmung ein Adventskranzgedicht vor.

Keine Spur von Ansatzschwäche

Das sechsköpfige Bläserensemble eröffnete den Konzertabend und hatte sich im Halbkreis um den Altar positioniert. Entgegen dem Namen „Osomble A‘satzschwach“ ließen die Musiker nicht die geringste Spur von Ansatzschwäche erkennen.

Keine Spur von Ansatzschwäche zeigte das „Osomble A‘satzschwach“ mit (von links) Mathias Wischnewski, Thomas Rokweiler, Michael Brennenstuhl, Daniel Höre, Christian Rokweiler und Axel Matheis. | Bild: Sandra Häusler

Zunächst ließen Mathias Wischnewski (Tenorhorn, Posaune), Axel Matheis (Trompete, Piccolotrompete), Christian Rokweiler (Trompete), Daniel Höre (Trompete, Flügelhorn), Thomas Rokweiler (Tenorhorn) und Michael Brennenstuhl (Tuba) „Tochter Zion“ erklingen und setzten bei „Schlussendlich“ nacheinander ein. Mit viel Gefühl intonierten sie „Hallelujah“, den bekanntesten Song von Leonard Cohen.

Gefühlvolle Lieder passend zum Motto des Abends

Die knapp 30 Sänger des Kirchenchores hatten sich am Seitenaltar aufgestellt. Der erste Programmblock stand textlich ganz unter dem Konzertmotto und fasste das Warten auf Jesus in der Adventszeit in die Lieder „Wir warten auf das Licht“, „Jesus, unser Retter naht“, und „Herr, wir warten, dass du kommst“, das mit einer gefühlvollen Solopassage der Männerstimmen einherging. „Heiligste Nacht“, sang der Chor dynamisch und mit eindrucksvoller Intonation ohne Pianobegleitung.

Der Kirchenchor Sauldorf unter der Leitung von Reiner Hipp beeindruckte die Zuhörer durch Intonation und Dynamik. | Bild: Sandra Häusler

Von A cappella bis Popmusik

Die Bläser spielten „Highland Cathedral“ und „Pachelbel‘s Canon“, beides bekannte Bläserklassiker. Mit „The way old friends do“ von Abba schlug das „Osomble A‘satzschwach“ die Brücke zur Popmusik. Darauf folgte erneut der Kirchenchor mit „Wann, Herr, wirst du geboren“ und dem A-cappella-Stück „Zu Bethlehem überm Stall“.

Melodien erreichen Herzen der Zuhörer

Ganz wie im Lied „Wenn das Weihnachtslicht unser Herz berührt“ schafften es die Musiker, mit den Liedern und Instrumentalstücken die Herzen der Zuhörer zu erreichen. Die Frauen sangen das Lied „Fröhliche Weihnacht überall“, in dessen Verlauf der Sopran in eine jubilierende Überstimme überging. Chor und Bläser erhielten einen langanhaltenden Applaus.

Musiker geben zwei Zugaben

Als Zugaben folgten „Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht“ vom Kirchenchor und „Adeste fideles“ von den Bläsern. „Nehmen Sie ein bisschen Licht von unseren Liedern und den Stücken der Bläser mit nach Hause“, wünschte Christa Hafner dem Publikum zum Abschluss des Konzertabends für die kommende Zeit.