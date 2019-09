Manuela Barmet ist Krankenschwester und psychologische Beraterin. Unter anderem weil sie selbst in einer gewaltgeprägten Umgebung aufgewachsen ist, hat sie sich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Präventionsfachkraft und Selbstverteidigungstrainerin zu absolvieren. Ihr Ziel: jungen Leuten ein gutes Rüstzeug an die Hand zu geben, damit sie sich gegen jede Form von Übergriffen zur Wehr setzen können. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt sie, worauf es bei Selbstverteidigung in erster Linie ankommt und gibt Tipps zum richtigen Verhalten in Gefahrensituationen.

Junge Menschen für Gefahrensituationen sensibilisieren

„Vor vielen Jahren fuhr ein Unbekannter mit dem Auto in Sauldorf herum und versprach Kindern etwas, damit sie zu ihm ins Fahrzeug steigen“, erzählt Manuela Barmet. Damals habe sie sich Gedanken darüber gemacht, wie man junge Menschen für diese Situationen sensibilisieren könne, ohne sie zu verängstigen. „Es geht vor allem darum, eine Art Schockstarre zu überwinden und schnell zu reagieren“, beschreibt die Präventionsfachkraft.

Gegenwehr fällt vielen schwer

Eine bundesweite Statistik zeige, dass 86 Prozent der Täter bei massiver Gegenwehr aufgeben. Dazu zähle beispielsweise lautes Schreien, kräftiges Kratzen, Beißen, Schlagen. „Doch nicht jeder Mensch kann die Hemmung überwinden, sich massiv zu wehren“, weiß Barmet. Auch im Rahmen ihres Studiums hätten die Teilnehmer in gestellten Situationen die Erfahrung gemacht, dass es teilweise eine große Überwindung sei, die eigenen Grenzen mit Gegenwehr zu verteidigen. Es gebe einfache Schemata, um sich zu wehren, doch diese müssten geübt werden, damit sie in Gefahrensituationen abrufbar seien.

Ist die Handtasche erst weg, sollte man dem Dieb nicht hinterherlaufen, rät die Expertin: Denn die Situation könnte eskalieren. Ein gezielter Schlag hält eventuell vom Diebstahl ab. Manuela Barmet zeigt in dieser gestellten Szene, wie es funktioniert. | Bild: privat

Auf unterschiedliche Stufen der Gewalt reagieren

Laut einer Studie des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben erleben zwei von drei Frauen sexuelle Belästigung und jede dritte Frau in Deutschland ist betroffen von sexueller und/oder körperlicher Gewalt. Das sei für sie ein weiterer Grund, bereits junge Menschen zu stärken, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und ihnen Strategien beizubringen, wie sie auf unterschiedliche Stufen der Gewalt reagieren können: „Es gibt diesbezüglich einen Leitsatz: Gewalt zu vermeiden ist besser als weglaufen, weglaufen ist besser als Deeskalation, Deeskalation ist besser als kämpfen und kämpfen ist besser als sterben“, erklärt sie.

Zehn- bis 14-Jährige erleben viele unbekannte Situationen

„In der Altersklasse der Zehn- bis 14-Jährigen arbeite ich mit Jungs und Mädchen zusammen“, berichtet die Selbstverteidigungstrainerin. „In diesem Alter müssen die jungen Menschen viele Situationen meistern, die für sie neu sind. Dazu zählt ein Schulwechsel, das erste Mal weggehen oder die erste Liebe.“

Beim Ausgehen rät die Expertin: Umgebung vorher auskundschaften

Es gebe beim Ausgehen eine ganze Reihe Vorkehrungsmaßnahmen, um sich nicht in eine gefährliche Situation zu bringen, erläutert Manuela Barmet: Es sollte im Vorfeld genau ausgekundschaftet werden, wo der Parkplatz liegt und wie er ausgeleuchtet ist. Liegt die Raucherecke in einem versteckten Winkel oder geht es zur Toilette durch einen schlecht einsehbaren Bereich? Solche einsamen Plätze sollten die jungen Menschen nicht alleine aufsuchen, rät die Expertin. „Absprachen mit Freunden sind ebenfalls äußerst wichtig. Beispielsweise das gemeinsame Hingehen zu einem Fest und das gemeinsame Heimgehen.“

Selbstverteidigung: „Es ist nicht jede Technik für alle geeignet“

Die Präventionsfachkraft weiß: „Die Täter beobachten ihre Opfer vorher oft sehr genau.“ Sie würden sich zuerst das Vertrauen der Opfer erschleichen und dann schrittweise ausprobieren, wie weit sie gehen können. Auf solche Zeichen zu achten, bei sich selbst sowie bei Freunden, dafür möchte Manuela Barmet die jungen Leute sensibilisieren. Um die Hemmungen abzuschütteln und zu trainieren, instinktiv richtig zu reagieren, spielt sie mit ihnen Gefahrensituationen durch, bringt ihnen Griffe und Tritte bei sowie Techniken, die möglichst effektvoll sind. „Es ist nicht jede Technik für alle geeignet“, erklärt sie. Jeder müsse herausfinden, was ihm am besten liegt. Sogar das Schreien müsse geübt werden.

Tipp: auf das Bauchgefühl hören

Anhand von Fallbeispielen, die in der Gruppe nachgestellt werden, sollen die Teilnehmer vor allem auch etwas über ihr eigenes Verhalten lernen. „Es gelingt sogar mit ein paar einfachen Tricks, aus einer Masse herauszukommen. Das hätte ich vorher nicht geglaubt“, beschreibt Manuela Barmet ihre eigenen Erfahrungen aus der Ausbildung. Und sie gibt noch einen weiteren Rat: auf das Bauchgefühl zu hören. Denn meist spüre man, wenn etwas nicht in Ordnung ist.