von Renate Hermann

„Der Ball soll immer rollen, das ist mir wichtig“. Dirigent Volker Nagel drückte damit in der jüngsten Hauptversammlung aus, dass er immer frischen Wind im Chor verspüren möchte. Neue Sängerinnen und Sänger sind deshalb jederzeit beim Kirchenchor Rast-Bichtlingen und dessen Kinder- und Jugendchören willkommen. Nagel begrüßt es auch, wenn Schüler nur für eine befristete Zeit da sein können, weil das Studium in Aussicht steht. „Ich brenne immer für Neues und bin offen für neue Ideen; in allen Chören“, motiviert der Chorleiter.

Offen für neue Gestaltungsideen

Gerade neue Gestaltungsideen von Gottesdiensten und Andachten sind ihm ein Anliegen. So habe sich das Passionskonzert „Die 7 Worte Jesu am Kreuz“ mit Text, wie auch neue Andachtsformen bewährt. Auch den Veränderungen von weltlichen Konzerten und deren Gestaltungsformen steht der Dirigent und seine Chöre immer offen gegenüber.

Sauldorf Stehende Ovationen in der Kirche Das könnte Sie auch interessieren

Das Jahresprogramm des Chores sieht ein Adventssingen mit der Gemeinde, eine Messe zu Weihnachten wie auch ein Konzert bei der Landesgartenschau in Überlingen und die Organisation einer zweitägigen Fahrt gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit zu den Passionsspielen Oberammergau vor.

Zuverlässigkeit und Kontinuität gefordert

Der Dirigent appelliert an Zuverlässigkeit und Kontinuität seiner 66 Sängerinnen und Sänger. Man sei stimmlich und klanglich weitergekommen, dies sei nur möglich, wenn er sich auf alle verlassen könne.

Dank gilt vielen am Erfolg Beteiligten

In seinen Dankesworten im Namen der Gemeinde Sauldorf attestiert Bürgermeisterstellvertreter Otmar Schober dem Dirigenten: „Du leistest Geniales auf hohem Niveau“. Für die geleistete Arbeit der Chöre bedankte sich Gabriele Matheis vom Vorstandsteam ergänzend beim Chorleiter und dem Leitungsteam der vier Kinder- und Jugendchöre sowie beim Vorstand und den Helfer rund um die ganze Chormusik Rast-Bichtlingen, wie sich die Gemeinschaft aus sechs Chorgruppen nennt.

Sauldorf Chorkonzert in Sauldorf: Musik von vielen Stimmen Das könnte Sie auch interessieren

Die Ehrungen wurden von Melanie Schatz vom Vorstandsteam vorgenommen: Geehrt wurde Maritta Ott-Stadler für 40 Jahre. Sie ist seit 1979 als Altsängerin im Kirchenchor Rast aktiv, später im Kirchenchor Rast-Bichtlingen. Außerdem hat sie das Amt der Kassenprüferin. Dank ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft wird sie nun Ehrenmitglied. Sie wird weiterhin dem Chor als Sängerin treu sein. Alina Braunschweig wurde für zehn Jahre geehrt. Begonnen hat sie im Kinder- und Jugendchor „laut-los!“. Heute singt sie sowohl im Jugendchor, wie auch im Kirchenchor Rast-Bichtlingen. Sie gehört außerdem zum Leitungsteam. Ebenfalls für zehn Jahre wurde Joshua Gabele geehrt. Auch er begann bei „laut-los!“ und singt heute sowohl im Jugendchor wie auch im Kirchenchor.

Informationen im Internet:

http://www.chor-rast-bichtlingen.de