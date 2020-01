von Bernd Schwarz

Genau 60 Jahre ist es her, als Karl und Anna Muffler in der Dorfkirche St. Johann in der damals noch selbständigen Ortschaft Krumbach vom damaligen Ortspfarrer Ferdinand Haselmeier getraut wurden. Das betagte Paar feierte im Kreise der Familie das Fest der diamantenen Hochzeit zuhause auf dem Sohlenmaierhof.

Früh elterlichen Hof übernommen

Karl Muffler erblickte als zweiter von drei Söhnen der Eheleute Josef und Elisabeth Muffler am 27. Januar 1929 in Krumbach das Licht der Welt. Da sein Vater verletzt aus den Wirren des Ersten Weltkrieges zurückkehrte, musste er schon in Jugendjahren große Verantwortung auf dem elterlichen Hof übernehmen. Nach eigenen Nachforschungen wurde der Sohlenmaierhof bereits im Jahre 1500 erbaut und seit dem Jahre 1720 ist das Geschlecht Muffler auf dem Traditionshof. Karl Muffler hatte so die Aufgabe den 31 Hektar großen Hof, für die damalige Verhältnisse, ein überaus stattlicher Betrieb, in die Zukunft zu führen. Es galt für ihn, die vorhandenen Gebäude nach und nach zu sanieren und dabei erstellte er im Jahre 1958 ein neues Wohnhaus, bevor er am 21. Januar 1960 die aus dem Nachbarort Reute stammende Anna Gabele heiratete.

Vier Söhne gingen aus der Ehe hervor

Sie ist am 4. März 1934 dort geboren und wuchs ebenfalls auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern auf, besuchte die Volksschule in Bichtlingen und arbeitete auf dem elterlichen Betrieb bis zu ihrer Hochzeit. Vier Söhne gingen aus der Verbindung hervor, die eigene Familien in der näheren Umgebung haben. Mit sieben Enkelkindern und einem Urenkel gratulierten alle dem gut gelaunten Jubelpaar, trotz beginnender gesundheitlichen Widrigkeiten.

Zweitältester übernahm 1993 den Hof

Im Jahre 1993 hat der zweitälteste Sohn Karl den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Das dieser heute annähernd die zehnfache Ackerfläche des ursprünglichen Hofes bearbeitet, ist bezeichnend für die rasanten Veränderungen in der Landwirtschaft seit der Hofübernahme durch seinen Vater.

Immer noch Verbundenheit zu Nutztieren

Die starke Verbundenheit zu Nutztieren konnte insbesondere Anna Muffler bis zum heutigen Tage nicht ablegen. Ein kleiner Hühnerstall muss einfach sein. Neben dem Eigenbedarf hat Anna so die Möglichkeit, den Überschuss an befreundete Familien weiterzugeben und so ist sie, wie auch ihr Ehemann, noch mobil unterwegs. Darüber hinaus ist Anna Muffler so gut, wie es geht, auch in der Turnergruppe der Krumbacher Seniorinnen mit dabei.

Sigrist überbringt offizielle Glückwünsche

Bürgermeister Wolfgang Sigrist gratulierte dem Jubelpaar zu ihrem Fest und überbrachte auch die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und von Landrätin Stefanie Bürkle.