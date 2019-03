von Horst Sackmann

Schon an den Kostümierungen konnte man schnell das Motto „Land unter – Krumbach hat Me(e)hr“ erkennen. Der Präsident des Krumbacher Narrenvereins KNBV (Krumm-Närrisches-Bachvolk), Karl Muffler, freute sich beim närrischen „Bunten Abend“ über eine voll besetzten Adler-Saal mit vielen Kostümierten. Durch das Programm des närrischen Abends führte als Moderatorin Anita Muffler, besser bekannt als Resi aus dem Hause Schafheitlin.

Bruder Josef, alias Reiner Schafheitlin, nahm mit spitzen Bemerkungen das Dorfgeschehen aufs Korn. Aber auch der Entenkurier mit Karl Muffler, Klaus Muffler und Dagmar Gerlacher hat so einiges erfahren. Bei der Gruppe durfte der bekannte „Ententanz“ natürlich nicht fehlen.

Im nächsten Programmpunkt hieß es: „Wenn ich nicht auf der Bühne wär“, was wäre dann? Die Akteure Thomas Schafheitlin als Polizist, Lisa Schafheitlin als Wäscherin, Jan Riegger als Maler, Sara Muffler als Sportlerin, Myriam Löw als Klosterfrau, Simon Stecher als Schreiner und Florian Meier als Boxer zeigten mit Gesang und typischen Bewegungen ihres Berufes, was sie machen, wenn sie nicht in der Fasnet auf der Bühne sind. Sie erhielten viel Beifall.

Als „Allwissende Leuchttürme“ traten Anne Kleiner, Lena Muffler, Tina Knittel, Jasmin Muffler, Marina Muffler und Claudia Symanzik auf die Bühne und berichteten, was sie alles so vom Leuchtturm aus über Krumbach hinüber gesehen haben. So allerhand hat sich dabei in und um Krumbach herum ereignet. Einigen Anwesenden im Adler-Saal sah man die Betroffenheit ganz gut an.

Tanzgirls zeigen akrobatische Einlagen

In dem Sketch „Das Herren WC“ hatte Toilettenfrau Simon Löw so einiges mit den Besuchern zu tun, die von Tobias Stecher, Florian Kedak, Lukas Schneider und Thomas Schaheitlin dargestellt wurden. Zum Abschluss des Abend zeigten die Krumbacher Tanzgirls Anne Klainer, Claudia Symanzik, Tina Knittel, Marina Muffler und Jasmin Muffler akrobatische Tanzeinlagen, für welche sie vom Publikum reichlich Beifall ernteten.