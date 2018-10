Ihren 18. Geburtstag feiern die "Swamp Hoppers". Jene Gruppe also, die den Showtanz an der Fasnet in die Region gebracht hat und die sich mir ihrem mittlerweile fünften Showtanzcup am 30. März kommenden Jahres in den Ruhestand verabschieden wollen.

Video: Daniel Faschian

"Unsere letzte Saison, wird etwas ganz Besonderes werden", verspricht Daniel Faschian, der die Tänzer trainiert. Zehn Auftritte bei befreundeten Narrenvereinen seien geplant und am Fasnetsmontag auch wieder in der Meßkircher Stadthalle. "Das hat Tradition", sagt Faschian, der sich auf diese Abschlusssaison schon sehr freut, aber noch nichts darüber verraten möchte. Nur so viel: "Das Programm an sich wird schon etwas Besonderes sein, weil es die 18 Jahre unseres Bestehens widerspiegelt."

Bild: Daniel Faschian/Swamp Hoppers

Doch wie kam es zur Gründung des Vereins? Es begann 2001: Bettina Wiedenbach, die selbst schon jahrelang in einer Jazztanzgruppe aktiv war, startete den Aufruf, eine Tanzgruppe zu gründen. Fast 30 Tanzinteressierte im Alter zwischen neun und zwölf Jahren folgten dem Aufruf. Ziel sollte es sein, an der Dorffasnet in Sauldorf einen Tanz zu präsentieren. Doch damit hörte es nicht auf und nach jahrelangen Auftritten als Jazztanzgruppe bei Fasnetsveranstaltungen, Hochzeiten und Dorffesten sei dann 2007 der Entschluss gefasst worden, einen Showtanz auszuprobieren. Und: "Schnell war für uns klar, dass wir unseren Tanzstil und unsere Tanzrichtung gefunden hatten", heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Video: Daniel Faschian

Ihren Namen erhielten die Swamp Hoppers, in Anlehnung an das Sauldorfer Moorgebiet, dabei schon 2004, als sie ihr Können das erste Mal bei einem Wettbewerb unter Beweis stellten. Denn schließlich lautet die Übersetzung von “Swamp-Hoppers“ ja so viel wie "Moor-Hüpfer". Seit ihrer Entstehung wurden die Tänzer von Renate und Ewald Hermann begleitet. Ewald Hermann hatte sie als Präsident der Durbestecher, später als Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee motiviert und teilweise gelenkt. Bei Zunftmeistertagungen der Narrenvereinigung hätten sich die Swamp-Hoppers stets grandios präsentiert, blickt Renate Hermann zurück und deshalb seien sie von der Narrenvereinigung auch für andere Anlässe gebucht worden. "Dieses Erstaunen über die Perfektion, die von Jahr zu Jahr gesteigert wurde. Dieses synchrone Tanzen, diese unglaubliche Ausdauer und Puste, die Schnelligkeit. Einfach nur grandios", fasst Hermann ihre Begeisterung zusammen. Die Swampis seien so zum Aushängeschild für Sauldorf und die Region geworden.

Bild: Daniel Faschian/Swamp Hoppers

Dabei hört das Engagement von Faschian und anderen aus der Swamp Hoppers-Truppe für den Showtanz mit dem angekündigten Abschied nicht auf. "Wir machen mit der Jugendarbeit weiter und die macht uns genauso Spaß", betont Faschian. Denn seit der Gründung des Showtanzvereins im Jahr 2012 seien dank der Tanzbegeisterung, die die Swampis in der Region auslösten, schließlich vier Gruppen hinzugekommen, in denen Tanzbegeisterte ab sieben Jahren trainiert werden. Und Hermann sagt: "Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist eine Kunst. Ein Formel-1 Fahrer geht auch jung in Rente, die Swamp-Hoppers haben meines Erachtens auch in der Formel-1 getanzt, deshalb dürfen sie, wohlverdient nun am Höhepunkt angelangt, auch in Rente gehen."

Video: Daniel Faschian

