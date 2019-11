von Christl Eberlein

„Was passiert im Mund, wenn ihr ein ‚U‘ singt, was passiert bei einem ‚I‘?“ Solche Fragen stellt Chorleiter Volker Nagel seinen Sängerinnen und Sängern beim Einsingen und wendet damit eine ganz bestimmte Methode an: die Lichtenberger Methode. Vier Jahre lang hat sich der Sänger und Chorleiter intensiv damit beschäftigt, schließlich ein dreijähriges Studium in Lichtenberg absolviert und damit die offizielle Lehrbefähigung erlangt.

Volker Nagel | Bild: Christl Eberlein

Erkenntnisse aus Gesangs- und Instrumentalforschung werden genutzt

Das Lichtenberger Institut wurde 1982 von der Sängerin und Gesangspädagogin Gisela Rohmert und ihrem Ehemann, dem Arbeitswissenschaftler Walter Rohmert, gegründet. Ziel der beiden war es, Erkenntnisse aus der Gesangs- und Instrumentalforschung zu gewinnen, um diese in der Praxis anwenden zu können. Dazu gehört es, den Klang einer Stimme zu untersuchen, um die organische Funktion zu verstehen und Schwingungen sorgfältig zu analysieren.

Positive Effekte auf Gesundheit und Gesang erhofft

Für Sänger können solche Informationen nützlich sein. Trotz hoher körperlicher Belastung bei den Auftritten kann so die Gesundheit geschont werden, gleichzeitig erhofft man sich durch das Training, dass sich die Gesangskunst verbessert.

Stimmtraining für viele Personengruppen interessant

Solche Methoden werden unter anderem in Wochenendseminaren und mitunter auch in Studiengängen unterrichtet. Es sind aber nicht nur darstellende Künstler und Musikpädagogen, die sich für derartige Programme interessieren. An Seminaren zum Thema Stimmtraining nehmen ebenso Ärzte und Logopäden, Lehrer aller Fachrichtungen, Menschen mit Stimm- und Sprachproblemen und viele weitere Interessierte teil, weiß Volker Nagel.

Auch er war vor etwa vier Jahren bei einem Wochenendseminar dabei: „Mir war klar, dass ich diesen Studiengang für mich persönlich und für meine Arbeit als Chorleiter absolvieren möchte“, sagt er.

Volker Nagel bemerkt Fortschritte bei seinen Sängern

Der Fortschritt, den der Sänger und Chorleiter bei den Chormitgliedern beobachte, sei deutlich. Nicht nur er habe sich weiterentwickelt, auch den Sängerinnen und Sängern der verschiedenen Chöre gelinge es zunehmend leichter, schwierige Stellen zu meistern. Und das oft schon durch kleine Impulse, die er gebe.

Bestimmte Körperbereiche werden gezielt stimuliert

Das beginne schon beim Einsingen, so Nagel. Kehlkopf, Rachen, Nasen- und Mundraum, Stimmbänder und Ohren ließen sich beim Singen gezielt nutzen, wenn man diese Bereiche genau kennen und fühlen lerne. Körperbereiche, die beim Sprechen nur zum Teil genutzt werden, könnten gezielt stimuliert werden.

„Man muss sich darauf einlassen“

Das Schöne sei, dass bei allen Sängerinnen und Sängern zunächst die gleichen Grundvoraussetzungen bestünden. „Man muss sich einfach darauf einlassen“, sagt Volker Nagel.

Das funktioniere vor allem bei den Kindern gut. Sie seien neutraler und hätten meist weniger Hemmungen, erklärt er. Zur Anwendung komme das Stimmtraining aber dennoch in allen seinen Chorgruppen, bei den Kindern und bei den Erwachsenen.