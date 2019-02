von Hannah Senftleber

Die Fasnet startete bei den "Boller Binkern" mit einem alljährlichen Höhepunkt: der Wahl der neuen Bienenkönigin. Als Repräsentantin wurde bereits am 11.11. des vergangenen Jahres die 29-jährige Lisa Löffler in einer geheimen Wahl unter den Mitgliedern der Binker gekürt. Sie löste Elena Pfeiffer nach deren einjährigen Amtszeit ab. Über das am 11.11. verkündete Ergebnis freut sich Lisa Löffler noch heute: "Ich fühle mich geehrt und genieße die Ernennung in vollen Zügen und natürlich bin ich auch auf das gespannt, was noch kommen wird.".

Neben ihrer repräsentativen Rolle hat die neue Bienenkönigin jedoch auch allerlei Verpflichtungen nachzukommen. So hat sie in ihrem recht straffen Terminplan bereits erfolgreich die Zunftmeistertagung von der Hegau-Bodensee Vereinigung in Gaienhofen, den Bietinger Damenkaffee, den Brauchtumsabend der Schwandorfer Burgwichtel in Neuhausen, die von der Hegau-Bodensee Vereinigung organisierte Tanzkreuzfahrt in Konstanz und ein Freundschaftstreffen in Zoznegg wahrgenommen. Wobei laut Terminplan noch große Veranstaltungen folgen werden. Auf wichtige Ereignisse, wie beispielsweise den Rosenmontag in Meßkirch und den Fasnachtsdienstag in Krauchenwies, freut sich Lisa Löffler besonders. Weshalb es auch insgeheim ein Wunsch von ihr sei, dass Boll selbst einmal ein großes Narrentreffen ausrichte.

Bienenkönigin Lisa Löffler im traditionellen Königinnen-Häs. | Bild: Hannah Senftleber

Dass Lisa Löffler für ihr neues Amt als Bienenkönigin bestens qualifiziert ist, beweist ihre langjährige, schon seit Kindertagen bestehende, Mitgliedschaft bei den Binkern. Da sie quasi in die dörfliche Fasnacht "hineingeboren" wurde, konnte sie selbige bis dato immer hautnah miterleben: "Ich wurde schon als kleines Kind überall mit hingenommen und ein Austritt aus dem Verein könnte ich mir daher auch gar nicht vorstellen.".

Gerade ihre eigene Zunft fasziniere sie sehr, denn aufgrund der Größe von Boll sei der innerdörfliche Zusammenhalt besonders groß, so Lisa Löffler. Bei gerade einmal knapp 400 Einwohnern sind deutlich über ein Viertel im Verein tätig. Was Lisa Löffler besonders an den Binkern schätze, sei ihre Offenheit, die es gerade neuen Mitgliedern leicht mache, Anschluss zu finden und sich zu integrieren.

Als Bienenkönigin eröffne sich ihr natürlich auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen, auf die man als "normales" Mitglied nicht gehen könnte, doch am meisten Gefallen finde sie letztlich noch immer an den großen Narrentreffen: "Es herrscht immer so eine gute Stimmung und man trifft ständig auf Leute, die man im normalen Arbeitsalltag einfach kaum sieht – das finde ich besonders schön!"

Doch auch außerhalb der sogenannten fünften Jahreszeit lässt es die ausgebildete Finanzbeamtin, tätig in Ravensburg, nicht ruhig angehen. Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Kirche, Reisen und Unternehmungen mit Freunden ist sie gerne draußen in der Natur beim Skifahren oder Wandern und als begeisterter Gladbach-Fan auch das ein oder andere Mal hautnah im Stadion dabei. Wobei Familie und Freunde für sie immer an erster Stelle stehen.