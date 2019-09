von Sandra Häusler

Es duftet nach Lavendel, Zitronengras und Grünem Tee. 20 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren aus Meßkirch und Neuhausen ob Eck gestalten Naturseifen, dabei verwenden sie natürliche Rohstoffe, Kräuter und Düfte. Alexandra Stihl, Seifensiederin, Kräuterpädagogin und Ernährungsberaterin bietet diesen Kurs im Rahmen des Ferienprogramms in ihrer Kräuterschmiede in Krumbach an.

„Es ist immer eine besondere und ruhige Atmosphäre“

Jeder Teilnehmer gestaltet an diesem Nachmittag seine persönliche vegane Pflanzenölseife und nimmt diese dann in einem mit Holzwolle und Namensschild ausgelegten Körbchen mit nach Hause. „Es ist immer eine besondere und ruhige Atmosphäre“, sagt Alexandra Stihl über die Arbeit mit den jungen, eifrigen Seifengestaltern.

Grafenhausen Wie Seifen hergestellt werden, zeigt Sylvia Maier-Konitzer aus Brenden beim Bildungswerk in Grafenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Essbare Pflanzen werden verarbeitet

Diese sitzen im Veranstaltungsraum um einen großen Tisch herum. In einer kleinen Schüssel verkneten die Kinder konzentriert mit den Händen die Seifenfäden, die wie Reibkäse aussehen, fügen dann ätherische Duftöle, Lebensmittelfarben sowie getrocknete Blüten von Rosen, Kornblumen, Sonnen- und Ringelblumen bei. „Alles essbare Pflanzen“, unterstreicht die Kräuterpädagogin.

Duftrichtungen von Grüner Tee bis Lavendel

Dann wird geknetet, was die Hände hergeben. Anschließend wird die Seifenmasse in kleine Back- oder Ausstechförmchen gepresst. Antonia aus Heudorf hat sich für den Duft Grünen Tee entschieden, Clara für eine Seife mit Zitronengras, und Jana gestaltet eine blaue Blumenseife mit Lavendelduft.

Viele farbige und duftende Naturseifen sind beim Seifenspaß in der Kräuterschmiede entstanden. | Bild: Sandra Häusler

Seifen trocknen an der Luft

Der Lavendel hat es auch Benedikt (sechs Jahre) aus Meßkirch angetan. Er hat Lavendelblüten aus dem eigenen Garten mitgebracht und arbeitet diese in seine Seife mit ein. Die Seifenmasse fühlt sich wie Käse an, findet die sechsjährige Frieda. Bald füllt sich der Trockentisch mit kunterbunten Seifen in Stern-, Mond, Herzformen, sogar Kronen und Mini-Gugelhupfe sind dabei. An der Luft trocknen die Seifen und können bald vorsichtig aus den Formen gelöst werden. Alexandra Stihls Töchter Vanessa und Sandy unterstützen bei der Ferienaktion.