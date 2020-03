Meßkirch vor 1 Stunde

Aus dem Jugendchor „laut-los!“ wird der Kammerchor „tonArt“

Teils sangen sie länger als zehn Jahre im Jugendchor „laut-los!“ der Chormusik Rast-Bichtlingen. Aber langsam fühlten sich die Sängerinnen und Sänger dem Jugendchor entwachsen. Damit die Gemeinschaft nicht auseinanderbrach, musste ein neuer Name her: Kammerchor „tonArt“ nennt sich der Chor jetzt – und hat den Namen „laut-los!“ an den nächstjüngeren Chor abgegeben.