von Hermann-Petert Steinmüller

Als letzte der 21 Kreisgemeinden, die bisher schon die Dienstleistungen „Revierdienst“ und „Holzverkauf„ beim Landratsamt in Anspruch nahmen, hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch Sauldorf entschlossen, den Sigmaringer Service in Zukunft zu nutzen. In derselben Sitzung erteilte die Bürgervertretung die Zustimmung zum Hiebs- und Kulturplan für das kommende Jahr. Die Forstleute erwarten nur noch einen Reingewinn von 7000 Euro aus dem Waldhaushalt.

Im ablaufenden Jahr hat es auf den 500 Hektar Gemeindewald eine Rekordsumme an „zufälliger Nutzung“ gegeben. Damit sind Bäume gemeint, die wegen starken Käferbefalls oder durch Sturm geschädigt aus dem Wald entfernt werden müssen. Der Anteil von Schadholz liegt in diesem Jahr bisher bei 69 Prozent. In besseren Jahren weist die Statistik fünf bis sieben Prozent aus. Das war 2011 und 2013. Seit 2014 steigt dieser Anteil von 20 auf jetzt 69 Prozent jährlich an. Natürlich ist Sauldorf nicht der einzige Lieferant von Schadholz. Der Markt, so berichteten die Förster, werde derzeit überschwemmt und die Preise seien im Keller. Revierleiter Daniel Benz: „Für gesundes Holz erhalten wir pro Festmeter bisher 75 Euro. Für Käferholz bräuchten wir mindestens 35 Euro.“ Aber selbst dieser Preis sei bei der gegenwärtigen Marktlage nur sehr schwer umzusetzen.

Niedrige Preise für Holz

Für 2020 hat die Forstverwaltung eine deutlich geringere Erntemenge festgesetzt, als in der laufenden Forsteinrichtung vorgesehen. Unter normalen Bedingungen sollen 5400 Laub- und Nadelholz gefällt werden. Nun sind 5030 Festmeter Holzentnahme geplant, die jedoch mehrheitlich bei ohnehin fälligen Durchforstungsmaßnahmen anfallen. Gute Stämme sollen bei der gegenwärtigen Preissituation möglichst nicht auf den Markt gebracht werden.

Försterstelle wird ausgeschrieben

Im Zug der Revierreform wird Daniel Benz die Revierleitung in Sauldorf aufgeben und sich in Zukunft um den Gemeindewald in Ostrach kümmern. Die Försterstelle für Sauldorf werde ausgeschrieben, so kündigte Fachbereichsleiter Stefan Kopp von der Kreisforstverwaltung an.