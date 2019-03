Kaum zu glauben, was in einem Dorf von der Größe Sauldorfs jedes Jahr zwischen dem Aschermittwoch und dem Schmotzigen so alles vor sich geht. Schon alleine deswegen lohnt sich der jährliche Besuch des Durbestecher-Balls immer wieder. Doch damit nicht genug. Showtanz und Gesang, zwei weitere Spezialitäten des kleinen badischen Dorfes, gehören zu diesem Abend, wie Rosinen und Mandeln in den Christstollen. Trotz der ausgelassenen Stimmung flossen bei der Darbietung der Swamp Hoppers ein paar Tränen. Denn nach 18 Jahren gaben die Showtänzer ihren letzten Auftritt vor dem närrischen Publikum. Sie gehörten dazu, sie waren ein Stück heimatliche Fasnet. Der letzte Auftritt war wie gewohnt quirlig, turbulent, artistisch, atemberaubend.

Sauldorf Die Showtanzgruppe Swamp Hoppers möchte sich nach 18 Jahren auflösen und plant für die kommende Fasnet noch ein ganz besonderes Programm Das könnte Sie auch interessieren

Eine Holztafel als Geschenk

Dennoch werden die Narren im kommenden Jahr nicht auf gekonnten Showtanz verzichten müssen. Das machten die Hopp-a-Holix, die Nachwuchsgruppe des Showtanzvereins Sauldorf, mit ihrem Programmbeitrag deutlich, der sich in Sachen Frische, Temperament und Kreativität nahtlos an die Swamp-Hoppers-Darbietung anschloss. Für die 18 Jahre lange Treue überreichte Durbestecher-Zunftmeister Tobias Heckeler ein Geschenk an die Swamp Hoppers: eine Holztafel. Eine Holztafel allerdings, mit der die Showtanzfans eigentlich nichts anfangen können. Denn sie ist für das nicht existierende Clubheim bestimmt. Der Narrenchef wusste jedoch Rat. Da müsse wohl der Bürgermeister etwas unternehmen. Das war zu dieser Stunde allerdings nur schwer möglich. Wolfgang Sigrist hatte sich nämlich wegen einer Erkrankung entschuldigt und deshalb keine Chance, seine Unterstützung für den Bau eines Clubheims öffentlich kundzutun.

Die Hopp-a-Holix, die Nachwuchsgruppe des Showtanzvereins Sauldorf, zeigte bei ihrem Auftritt, dass es auch 2020 beim Durbestecher-Ball kraftvollen Showtanz geben wird. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Alexander Wischnewski in der unsichtbaren Bütt

Weiter ging es im Programm um die Missgeschicke der Sauldorfer Bürger. In der unsichtbaren Bütt stand Alexander Wischnewski. Da war beispielsweise Joschi. Er wartete sehr lange vergebens vor dem Jugendtreff auf seine Freunde. Als er sich per WhatsApp beschwerte, erfuhr er, am falschen Wochentag zu warten. Oder jener Landwirt, der bei der Fahrt zum Schlachter einige Schweine verlor. Die Borstentiere konnten sich der Freiheit nicht lange erfreuen. Ein Bekannter des Bauern kümmerte sich um die Tiere, die dann doch geschlachtet wurden.

Verkleidet als grüner Alien rief Alexander Wischnewski Pannen und Fehltritte seiner Mitbürger ins Gedächtnis. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Frustrierte Anhalter und eine besondere Liebesgeschichte

Man stelle sich vor: An der Straße stehen zwei Anhalter in auffälliger Kleidung. Einer mit Aluhut. Sie tragen Schilder bei sich, auf denen als Ziele „Mond“ und „ISS“ angegeben sind. Wird da wohl wer anhalten? Vermutlich eher nicht. Diese Erfahrung machten Regina Brier und Franz Faschian als frustrierte Anhalter auch. Sehr viel vergnügter ging es da bei den Durbestecher-Frauen und Bernd Gabele in der Maske von Kordula Grün zu. Kordula zeigte sich total verliebt in einen Traktor.

Kordula Grün (alias Bernd Gabele) bei seinem Auftritt mit den Durbestecher-Frauen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Durbestecher-Männer präsentieren die "Wampen-Hoppers"

Richtig weltraumtechnisch wurde es auf der Bühne bei den Durbestecher-Männern und ihrem Raumschiff. Sie nahmen sich einen Rentner vor, der im trockenen Sommer Mähgut verbrennen wollte. Den dadurch ausgelösten Feuerwehreinsatz muss er bezahlen. Die vom Gelächter des Publikums begleitete Moral: „Kleine Kinder und Rentner spielen mit dem Feuer nicht.“ Die „Nagelfeilen-Sänger“ von Volker Nagel, das Tratschraumschiff und die Männertanzgruppen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Das Herrenballett der Zimmergilde unter Leitung von Sabrina Heckeler sorgte für ausgelassenes Gelächter. Die Durbestecher-Männer stellten mit ihren Wampen-Hoppers eine aus ihrer Sicht mögliche Nachfolgegruppe für die Swamp Hoppers vor.