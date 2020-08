von Julia Lutz

Eine wichtige Aufgabe in einer Flurneuordnung neben dem Wegebau nimmt der Naturschutz und die Landschaftspflege ein. Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens wurden deshalb Gehölzgruppen, Baumreihen, Einzelbäumen, Sukzessions- und Feuchtflächen von der Teilnehmergemeinschaft angelegt, die jetzt von der Flurneuordnungsbehörde an die Gemeinde Sauldorf übergeben wurden.

Projektleiter Markus Krattenmacher von der zuständigen Flurneuordnungsbehörde traf sich mit Bürgermeister Wolfgang Sigrist und Christian Walter von der Gemeinde Sauldorf. Mit dabei war auch Otto Hahn, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, der die 297 Teilnehmer vertrat.

Flurneuordnung hat schon 2006 begonnen

Die auf insgesamt 88 Ausgleichsflächen durchgeführten Maßnahmen sind über das gesamte Flurneuordnungsgebiet auf den Gemarkungen Boll, Krumbach und Bietingen verteilt. Sie wurden in den Jahren 2006 und 2010 und ergänzend 2020 von der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung hergestellt und haben sich seither weiterentwickelt. Ziele, die mit einer Flurneuordnung verfolgt werden,

können beispielsweise die Verbesserung der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betriebsgrundlagen, Natur- oder Denkmalschutz, Entflechtung von Nutzungskonflikten aber auch die Erhaltung der Kulturlandschaft, der Hochwasserschutz sowie die Dorfinnenentwicklung hinsichtlich Freizeit und Erholung sein.

Flurneuordnung Flurneuordnung beinhaltet vielfältige Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, die den Ländlichen Raum weiterentwickeln und damit zukunftsfähig gestalten. Der Flurneuordnung steht eine breite Palette von Verfahrensarten zur Verfügung, die passgenau auf die Problemstellung ausgerichtet werden können. Dabei können die Verfahrensgröße, die Zielsetzung und damit jeweils korrespondierend die Bearbeitungszeit variiert werden. Generelles Ziel der Dorfentwicklung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in ländlichen Gemeinden. Zur Umsetzung dieses Ziels eignet sich ein

Flurneuordnungsverfahren in besonderer Weise, da Planung, Moderation, flächenbereitstellung und Förderung aus einer Hand kommen.

Gewässerrandstreifen wurden neu bepflanzt

Schwerpunkt der Maßnahmen lag bei der Ausweisung von Gewässerrandstreifen, der Anlage von Gras-Kraut-Säumen, Buntbrachen, extensivem Grünland mit Feuchtflächen, temporären Kleingewässern und diversen Neupflanzungen von Einzelbäumen, Baumgruppen, Feldgehölzen und Hecken. Auch dem Schutz wertvoller Streuobst- und Totholzbestände sowie der Förderung von Neupflanzungen von Obsthochstämmen galt das Augenmerk. Dazu wurden drei Obstbaumaktionen durchgeführt.

Neue Pflanzen müssen gepflegt werden

Die Anwesenden konnten sich bei der Übergabe davon überzeugen, dass sich die Maßnahmen in den letzten Jahren gut entwickelt haben und sowohl eine ökologische als auch gestalterische Bereicherung für die Fluren sind. Bei dem Vorort-Termin wurde die Gemeinde Sauldorf nochmals darauf hingewiesen, die Vorgaben aus dem Pflegeplan umzusetzen, um diese Vielfalt auch zukünftig im Gemeindegebiet zu haben. Wichtig sei es vor allem, so berichteten Ulrich Kirner und Jürgen Zimmerer, die Breiten und Mähzeitpunkte der Gewässerrandstreifen zu beachten.

Sauldorf, Wald, Herdwangen-Schönach Neuen Revierförster erwartet Kampf gegen Trockenheit und Käfer Das könnte Sie auch interessieren

Kosten werden von Eigentümern, Bund, EU und Land getragen

Insgesamt sind es rund 17 Hektar Ausgleichsflächen, die unter Federführung des Landespflegers der Flurneuordnungsbehörde des Landratsamtes, Ulrich Kirner in der Gemeinde Sauldorf und seinen Ortsgemeinden umgesetzt und an die Gemeinde Sauldorf übergeben wurden. Die hierzu benötigten Flächen wurden von den an der Flurneuordnung beteiligten Grundstückseigentümern bereitgestellt. Die Kosten in Höhe von 4,3 Millionen Euro wurden durch die Grundstückseigentümer und die Gemeinde Sauldorf, sowie durch Zuschüsse in Höhe von 85 Prozent durch das Land Baden-Württemberg, dem Bund und der EU finanziert.