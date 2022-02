Die Gemeinschaftsantenne am Feuerwehrhaus in Sauldorf soll Mitte des Jahres endgültig abgeschaltet werden. Den 120 verbliebenen Teilnehmern soll die Gebühr für die Antennennutzung zurückgezahlt werden.

Es sei ein leidiges Thema, führte Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist den Tagesordnungspunkt „Gemeinschaftsantenne“ in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag ein. Die gemeinschaftlich genutzte Antennenanlage am