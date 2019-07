von Horst Sackmann

Das Sauzuberrennen des Musikvereins Krumbach am Fallenstock an der Krumbach war ein Riesenspaß für Jung und Alt. Schon der Auftritt der Blaskapelle „Holz – Schlag – Blech“ brachte die zahlreichen Gäste in Stimmung. Die deftigen Handwerkervesper, eine Spezialität der Veranstaltung, zogen viele Besucher zum Fest.

Sauldorf-Krumbach Fallenstockfest: Im Sauzuber 50 Meter flussaufwärts Das könnte Sie auch interessieren

Im Anschluss war eine Poolparty angesagt. Daneben gab es an der Cocktailbar allerlei Mixgetränke, DJ Simon sorgte für die richtige Stimmung. Bei idealem Sommerwetter strömten die Zuschauer herbei, um den Freizeitkapitänen bei ihren Paddelkünsten im Sauzuber in der aufgestauten Krumbach zuzuschauen.

Wackelige Angelegenheit

Es ist nicht einfach, in einem Sauzuber aus Holz sitzend oder kniend sein Gleichgewicht zu halten und zu paddeln. Diese Sauzuber wurden früher bei Hausschlachtungen zum Brühen der Schweine verwendet. Insgesamt gingen neun Paarungen auf die Strecke, bei den Frauen waren es drei und bei den Herren sechs. Die jeweiligen Sieger aus den Vorläufen mussten in den Endlauf, wo die Zeit gemessen wurde.

Die jeweiligen drei Besten bei den Frauen und Männern (von links): Rebecca Behrendt, Kathrin Löw, Lena Muffler, Mathis Lurz, Florian Meier und Florian Kedak. | Bild: Horst Sackmann

Die drei Bestplatzierten erhielten ein Geschenk. Bei den Frauen war Rebecca Behrendt die Schnellste, gefolgt von Kathrin Löw und Lena Muffler. Bei den Männern ging – wie schon im Vorjahr – Florian Meier als Sieger hervor, gefolgt von Florian Kedak und Mathis Lurz.

Musiker sorgen für Unterhaltung

Bei den verschiedenen Paarungen blieb es natürlich nicht aus, mit dem Wasser der Krumbach Bekanntschaft zu machen, was den Zuschauern Freude bereitete. Ab 17 Uhr unterhielt der Musikverein Leibertingen die zahlreichen Besucher.