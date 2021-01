202 725 Euro stellt das Land aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses im Sauldorfer Ortsteil Boll zur Verfügung. Die Ausschüttungen aus dem ELR-Programm wurden vom zuständigen Minister, Peter Hauk (CDU), bekannt gegeben. Insgesamt kommt die Gemeinde Sauldorf in den Genuss von gut 492 000 Euro. Nicht berücksichtigt wurden die beiden anderen Dorfgemeinschaftshäuser, die in den Ortsteilen Rast und Bichtlingen geplant sind.

Weitere Anträge für Dorfgemeinschaftshäuser geplant

In einem Gespräch mit Regierungspräsident Klaus Tappeser in Tübingen, das es auf Vermittlung des CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger mit dem Sauldorfer Bürgermeister Wolfgang Sigrist im Februar 2020 gegeben hatte, war besprochen worden, ob nicht alle drei Dorfgemeinschaftshäuser über das ELR-Programm bezuschusst werden könnten. Tappeser habe klar gemacht, so Klaus Burger, dass wahrscheinlich nur eines mit öffentlichen Mitteln gefördert werden könne. So geschah es jetzt auch. Klaus Burger zeigt dafür Verständnis. Der aktuelle Förderschwerpunkte liege nicht auf solchen Einrichtungen, sagte er in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er will sich aber dafür einsetzen, dass auch für die beiden anderen Dorfgemeinschaftshäuser in den kommenden beiden Jahren Mittel aus diesem Landesprogramm bereit gestellt werden. „Es war wichtig, einmal den Fuß in die Türe zu bekommen,“ sagte Burger in diesem Zusammenhang.

Unterstützung auch für fahrenden Metzger

Dass die Gemeinde Sauldorf insgesamt rund 492 000 Euro an ELR-Geldern erhält, ist nach Burgers Auffassung zufrieden stellend. In den Ortsteilen Krumbach, Rast, Wasser und Sauldorf werden Wohnbauprojekte gefördert. Ferner wird vom Land auch die Ausstattung eines Verkaufswagens einer Metzgerei gefördert, die mit diesem die Versorgung aller Ortsteile mit Fleisch- und Wurstwaren garantiere, wie Burger gegenüber dieser Zeitung sagte. Alle Projekte würden zur Stärkung des Ländlichen Raumes beitragen.

Klaus Burger ist erfreut, dass unter den 70 Landkreisen in Baden-Württemberg mit knapp 6,2 Millionen Euro in 2021 die meisten ELR-Mittel in den Kreis Sigmaringen fließen.