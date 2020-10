von Sk

In einem Rübenfeld kam am Dienstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer zu stehen, als er auf der L 456 zwischen Pfullendorf und Otterswang einen LKW überholte. Wie die Polizei mitteilt, verlor er beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße. Während der Flurschaden gering ausfiel, entstand am Auto des jungen Mannes ein Schaden von rund 5 000 Euro, informiert die Polizei.