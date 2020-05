Pfullendorf vor 13 Stunden

Zwischen Otterswang und Pfullendorf: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Bei einem Unfall am Sonntagmittag zwischen Pfullendorf und Krauchenwies verstarb ein Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich in Höhe Otterswang.