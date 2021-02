Zu einem Einsatz gerufen wurden die Rettungskräfte am Samstagnachmittag in die Ochsensteige, nachdem eine 14-Jährige auf dem Nachhauseweg zusammengebrochen war. Wie sich bei der Untersuchung im Krankenhaus herausstelle, hatte die Jugendliche eine erhebliche Menge alkoholhaltiger Getränke konsumiert und das Bewusstsein verloren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille, informiert die Polizei. Das Mädchen musste zur weiteren Überwachung in der Klinik bleiben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Herkunft des Alkohols eingeleitet.