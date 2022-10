Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Bodenseestraße kam. Der 39 Jahre alte Fahrer eines BMWs war von Aach-Linz kommend in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 80-Jährigen und dem Peugeot eines 67 Jahre alten Mannes kollidierte, heißt es im Polizeibericht. Durch den Aufprall wurden der Peugeot-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Anschluss kümmerte sich ein Abschleppdienst um die drei Fahrzeuge.