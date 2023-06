„Ich bin zufrieden“, resümiert Heike Sonntag ihr am Sonntag erzieltes Ergebnis von knapp 40 Prozent. Sie hätte zwischen den vier Bewerberinnen ein „engeres Ergebnis“ erwartet, da sich alle intensiv in den Wahlkampf eingebracht haben.

Das Ehepaar Heike und Walter Sonntag bei der Verkündigung des Wahlergebnisses. | Bild: Volk, Siegfried

In den kommenden zwei Wochen will sie noch mehr vor Ort sein und noch mehr Gespräche führen und ihre Präsenz auf Wochenmärkten und Bürgergesprächen intensiveren, kündigt Sonntag an, die derzeit als Kämmerin in Meersburg arbeitet. Exakt diese Verwaltungs- und Finanzerfahrung ist aus ihrer Sicht für das Bürgermeisteramt in Ostrach enorm wichtig, denn die anstehenden Herausforderungen müssten schnellstmöglich angegangen werden.

Ina Schultz verzichtet

Ina Schultz, die am Sonntag mit 8,4 Prozent nur auf dem vierten Platz landete, wird beim zweiten Wahlgang am 9. Juli nicht mehr antreten, informierte die 44-Jährige gestern in einer Pressemitteilung. „Ich respektiere die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Ostrach ist lebenswert und attraktiv, deshalb bin ich angetreten und davon bin ich nach wie vor überzeugt. Ich wünsche der Gemeinde eine gute Wahl und eine positive Zukunft“, erklärt die 44-Jährige.

Eine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang gibt sie nicht ab. Sie sei stolz, Teil des starken Kandidatenfeldes gewesen zu sein. „Ich habe mehrere Monate viel Herzblut und Zeit in den Wahlkampf investiert, um der Bürgerschaft ein nachhaltiges Angebot zu machen. Die vielen positiven Rückmeldungen und wertvollen Begegnungen haben mich sehr bereichert.“ Sehr häufig sei sie allerdings mit kritischen Nachfragen wegen ihrer Grünen-Parteizugehörigkeit konfrontiert gewesen. „Dass es mir nur um Sach- und nicht um Parteipolitik geht, ist offenbar nicht deutlich genug geworden.“

Nicole Baur tritt nicht mehr an

Nicole Baur war mit 10,4 Prozent auf dem dritten Platz gelandet und hatte am Sonntagabend erklärt, dass sie „eine Nacht über das Ergebnis schlafen will“, bevor sie eine Entscheidung trifft, ob sie auch im zweiten Wahlgang nochmals antreten wird. „Nach einer Nacht drüber schlafen habe ich entschieden, nicht zum zweiten Wahlgang anzutreten“, erklärte die 40-jährige Finanzwirtin gestern auf Anfrage des SÜDKURIER. „Über mein Ergebnis bin ich etwas enttäuscht. Allerdings nehme ich aus diesem Wahlkampf eine Menge an Erfahrung mit. Es war eine sehr interessante Zeit und ich bin dankbar für die vielen Gespräche und Informationen.“

Lena Burth und ihr Partner am Sonntagabend, als das Ergebnis der Bürgermeisterwahl bekannt gegeben wurde. | Bild: Volk, Siegfried

Lena Burth dankt für Vertrauen

Als Siegerin des ersten Wahlganges entfielen auf Lena Burth 40,2 Prozent der Stimmen und die 26-Jährige dankt den Bürgern auf ihrem Instagram-Account für den großen Vertrauensbeweis. „Ich habe zugehört und erfahren, was gut läuft, aber auch, wo der Schuh drückt“, macht die Betriebsprüferin deutlich, dass es jetzt gelte, die Weichen richtigzustellen, um die Gemeinde Ostrach in eine gute Zukunft zu führen. Oftmals sei sie angesprochen worden, ob sie Themen und Ideen vor dem Gemeinderat vertreten und ein Rathaus leiten könne, was sie mit einem klaren und eindeutigen „Ja“ beantworten könne.

Nur wenige Stimmen für Männer

Von den männlichen Kandidaten gab es bislang keine Reaktion. Am Wahlabend war David Gürnter, der mit lediglich 22 Stimmen das schlechteste Ergebnis erzielte, kurz auf dem Herbert-Barth-Platz gesichtet worden. Markus Bezikofer, hinter dessen Namen 33 Wähler ihr Kreuz gemacht hatten, hielt sich gestern bedeckt, was den zweiten Wahlgang angeht.

Bürgermeister wechselt zur Stiftung

Am 9. Juli, 18 Uhr, schließen die Wahllokale und wenn die Auszählung so gut klappt wie am vergangenen Sonntag, kann Bürgermeister Christoph Schulz etwa eine Stunde später verkünden, wer seine Nachfolge antreten wird. Auf jeden Fall wird dann eine Frau erstmals als Rathauschefin die Geschicke der 7000 Einwohner zählenden Flächengemeinde lenken. Amtsinhaber Schulz wird im September nach 16-jähriger Amtszeit den Bürgermeistersessel räumen, um künftig als Geschäftsführer der Stiftung Pfrunger-Burgweiler Ried zu arbeiten.