Zwei verletzte Personen und Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr an der Einmündung der K 8250 beim Kieswerk Müller zur L 286 ereignet hat. Eine 72 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte von Jettkofen kommend auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von links nahenden Volvo einer 46-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der die Autofahrerinnen leicht verletzt wurden. Rettungsdienste brachten die Beteiligten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Landesstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt werden.