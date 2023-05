Andreas Narr, der Vorsitzende der Pfullendorfer Narrenzunft Stegstrecker, sprach während der Hauptversammlung von einem Herantasten an eingespielte Vereinsabläufe. Es seien im vergangenen Jahr selbst Kleinigkeiten nicht ganz von alleine gelaufen, schilderte Narr. Ursache dafür sei das Einbremsen während der Corona-Pandemie gewesen. Trotz kleiner oder mal auch mittleren Wirren bei den Vorbereitungen für das Stadtseefest oder die Fasnet habe jede Veranstaltung am Schluss geglänzt. „Das Stadtseefest war ein Hammer von Veranstaltung, mit nie da gewesenen Besucherzahlen“, resümierte der Zunftchef. Und er schwärmte: „Was war das für eine sensationell schöne Fasnet, die da hinter uns liegt.“

Zunft hat 551 Mitglieder

Auch Geschäftsführer Rainer Bosch konnte diese Eindrücke des Vorsitzenden nur bestätigen. Bosch hob in seinem Rückblick vor allem zwei närrische Veranstaltungen hervor. „Der Zunftball war so voll wie lange nicht mehr.“ Und auch für den Kinderball attestierte er einen guten Besuch. Sein Bericht endete mit der Bekanntgabe der Mitgliederzahl. Die Narrenzunft hat 551 Mitglieder, ein stabiler Wert. 130 Mitglieder waren zur Hauptversammlung ins Haus Linzgau gekommen.

Zu neuen Ehren-Mitgliedern der Pfullendorfer Narrenzunft Stegstrecker wurden Manfred Wenzel (Dritter von links) und Michael Seelmann-Eggebert ernannt. Unser Bild zeigt (von links): Rainer Bosch, Andreas Narr, Oliver Ritter und Frank Hellstern. | Bild: Robert Reschke

Den Kassenbericht präsentierte Frank Hellstern. Dabei stachen zum einen die Anschaffungskosten für die erworbene Immobilie in der Innenstadt heraus, die als Zunfthaus genutzt werden wird. Zum anderen bildeten die Einnahmen aus dem Stadtseefest eine beachtliche Position auf der Haben-Seite. Trotz der stabilen Finanzen verkündete Hellstern eine weitere Kreditaufnahme der Zunft in Höhe von 20.000 Euro. Hintergrund dafür sei, angesichts der aktuell unsicheren Zinssituation liquide Mittel in der Hinterhand zu haben. Bürgermeister Ralph Gerster sieht in Kauf und Renovierung der ehemaligen Klosterapotheke in der Hauptstraße und deren späteren Nutzung als Zunfthaus eine tolle Sache. „Das wird sicherlich die Innenstadt beleben“, sagte er vor der Zunftversammlung. Pfullendorfs Bürgermeister dankte dem Verein für ein buntes Jahr einschließlich des Stadtseefestes.

Die neu gewählten Mitglieder des Beirats der Stegstrecker-Zunft (von links): Steffen Speck, Annika Restle, Jule Wogawa, Daniel Hofmann, Katharina Splinter, Tabea Hiestand, Gisela Kempf, Alica Rossknecht und Saskia Mohr. | Bild: Robert Reschke

Von der Versammlung wurden zehn Mitglieder in den Beirat gewählt. Der neue Beirat setzt sich nun aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Simon Hennig, Tabea Hiestand, Daniel Hofmann, Gisela Kempf, Saskia Mohr, Annika Restle, Alica Rossknecht, Steffen Speck, Katharina Splinter und Jule Wogawa.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Ein gewichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung der Stegstrecker war die Ehrung von Mitgliedern. Dabei erhielten die Geehrten jeweils einen Orden für ihre fünf-, 20- beziehungsweise 25-jährige Treue zum Verein (siehe Kasten). Mit Manfred Wenzel und Michael Seelmann-Eggebert wurden zwei Mitglieder zu Ehrenmitgliedern der Pfullendorfer Narrenzunft ernannt.