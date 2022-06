Pünktlich zum Richtfest der „Feuerwache“ am Dienstagabend in Schwäblishausen öffnete der Himmel seine Schleusen, was aber die Freude über die neue moderne Heimstatt der Abteilungswehren Zell/Schwäblishausen und Mottschieß als Zentrale des Löschbezirks Nord nicht trübte. Eine kurze Regenpause nutzte Zimmermeister Erwin Künstle zum obligatorischen Richtspruch, bei dem er sich bei allen beteiligten Handwerkern bedankte. Der Gebäudekomplex kostet rund 2,2 Millionen Euro.

Feuerwache dient der Sicherheit der Bevölkerung

Im Gebäudeinneren des Flachbaus erinnerte Bürgermeister Thomas Kugler, dass man mit der „Feuerwache“ und dem millionenteuren Umbau des Gerätehauses Pfullendorf die Aufgaben des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2016 erledige. Als „Zukunftsprojekt für die Feuerwehr und die Bevölkerung“ bezeichnete der Rathaushauschef den Komplex, der „etwas teurer geworden ist.“ Der Löschbezirk Nord verfüge nun über ein modernes Gebäude, was letztlich der Sicherheit der Bevölkerung zugutekomme.

Der Flachbau der neuen „Feuerwache“ am Orteingang von Schwäblishausen. | Bild: Volk, Siegfried

Generalunternehmer vergibt Aufträge an Pfullendorfer Betriebe

„Ein Mann, ein Wort“, lobte Kugler Bauunternehmer Manfred Löffler, der sein Versprechen gehalten habe und als Generalunternehmer heimische Firmen für diverse Gewerke beauftragt habe. Die Firma Löffler hatte bei der europaweiten Ausschreibung für die „Feuerwache“ den Zuschlag erhalten, wobei Firmenchef Manfred Löffler das Bauvorhaben als „tollen Auftrag“ bezeichnete. Man arbeite gerne mit den Pfullendorfer Betrieben zusammen, deren Vertreter zahlreich zum Richtfest gekommen waren. Diese Einschätzung bestätigte Ralf Wegmann vom gleichnamigen Heiz- und Sanitärbetrieb aus Aach-Linz im SÜDKURIER-Gespräch. Die Frage, ob er bei diesem Auftrag mit Materiallieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte, verneinte Wegmann. Da die Vergabe schon 2021 war, habe er das benötigte Material rechtzeitig bestellen können. Aktuell gebe es durchaus Probleme, nannte er beispielhaft eine Lieferfrist von neun Monaten bei Wärmepumpen.

Fertigstellung bis Jahresende geplant

Bürgermeister Kugler hatte beim Generalunternehmer für einen kurzen, allerdings eher augenzwinkernden Schockmoment gesorgt, als er mit Hinweis auf den früheren Liefertermin des bestellten Tragspritzenfahrzeugs (TSF-W) für die „Feuerwache“ die Fertigstellung des Gebäudes auf Oktober terminierte. Juniorchef Peter Löffler wies auf Anfrage darauf hin, dass noch etliche Gewerke erledigt werden müssten, sodass man wie vereinbart bis gegen Jahresende fertig sein werde.

Preissteigerungen können im Einzelfall weitergegeben werden

Als „Glücksfall“ bezeichnete Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter die Vergabe an die Firma Löffler, denn so habe man einen Ansprechpartner aus der Region, der zudem Kostensicherheit garantiere, denn man habe einen Fixpreis vereinbart. Allerdings wurde vertraglich auch geregelt, dass Preissteigerungen beispielsweise bei Stahl, dessen Preis aktuell fast täglich neu justiert wird, vom Bauträger an den Auftraggeber weiter gegeben werden dürfen.