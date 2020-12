von Karlheinz Fahlbusch

Schon Wochen vor Weihnachten wird in vielen Familien darüber diskutiert, was an den Festtagen auf den Tisch kommen soll. Das Angebot an Convenience-Produkten ist groß. Das sind jene Leckereien, die schon vorgefertigt sind und statt Kochkünsten mehr das Umsetzen der Garanleitung erfordern. Klar: Wenn ohne viel Arbeit ein tolles Festessen auf den Tisch kommt, dann ist das auch nicht schlecht. In früheren Zeiten war das ganz anders. Kühltruhen waren selten, Fertigprodukte beschränkten sich oft auf Brühwürfel und wer Nudeln wollte, der machte sie selbst. So wie Anneliese Lorber. Als sie 13 Jahre alt war, da war sie für die Teigwaren an Weihnachten zuständig. Das war vor 71 Jahren.

Früher mussten die Kinder mithelfen

Vater Theodor Nipp führte ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße 23. In dem Gebäude befindet sich heute der VdK-Ortsverband. Die Familie wohnte in den oberen Stockwerken. Es war selbstverständlich, dass die Kinder auch im Geschäft mithelfen mussten. Und natürlich auch im Haushalt. So gehörte es zu den Aufgaben von Anneliese, den Brotteig zu kneten und zum Bäcker zu bringen, wo er dann in den Ofen kam. Und weil das mit dem Teig so gut klappte, wurde ihr auch die Nudelproduktion übertragen. Denn im Hause Nipp war klar: An Weihnachten gibt es Nudeln.

Pfullendorf Als in der Pfullendorfer Hauptstraße noch das Leben pulsierte Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Heiligabend auf einen Werktag fiel, dann stand die junge Anneliese bis nachmittags im Laden. „Um 12 Uhr durfte ich dann nach oben“, erinnert sie sich. Zum Mittagessen gab es meistens eine schnelle Suppe. Denn es musste noch der Christbaum aufgebaut und geschmückt werden. Abends gab es dann meistens Rollschinken mit Kartoffelsalat und natürlich durfte auch ein Kirchgang nicht fehlen. „Immer nach der Bescherung an Heiligabend hieß es für mich ab in die Küche. Dann stand für mich Nudelmachen auf dem Programm“, schmunzelt Anneliese, die bereits 84 Jahre alt ist, aber weder ihren Humor noch die Fähigkeit fürs Nudelmachen verloren hat.

So sieht es aus, wenn man den Nudelteig durch die Maschine dreht. Unten kommen die fertigen Nudeln raus. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Rezept ohne nachdenken parat

Das Rezept hat sie, ohne nachzudenken parat. „300 Gramm Mehl, eine Tasse Hartweizengrieß, drei Eier, etwas Wasser nach Gefühl“, sagt sie. Das mit dem „Gefühl“ sei ganz wichtig. Denn der Teig braucht eine bestimmte Konsistenz, damit er nicht in der Nudelmaschine kleben bleibt. Nun alles schön mit den Händen zu einem Teig kneten. Die Frage nach einem Handrührgerät oder eine Küchenmaschine beantwortet Anneliese Lorber mit einem strafenden Blick. „Ich habe doch zwei Hände“, sagt sie. Und von einem „Pastamaker“ hat sie zwar schon gehört, aber sie nimmt lieber eine manuelle Nudelmaschine, die nicht viel weniger Jahre auf dem Buckel hat als die alte Dame selbst. Der zu einer Kugel oder einem Laible geformte Teig wird in kleine Stücke geschnitten, die man dann per Kurbel durch die Nudelmaschine dreht. „So oft, bis er die richtige Dicke hat“, sagt die Anneliese. Es komme auch darauf an, was man für Nudeln herstellen möchte. Aus der Maschine kommen unten dann eine Art Fladen heraus. Die müssen etwas angetrocknet werden. „Über die Lehne von einem Küchenstuhl gehängt geht das ganz gut“, erklärt die 84-Jährige. Und dann müssen die Fladen, je nach gewünschter Nudelart, durch eiserne Rollen mit unterschiedlichen Rillen gekurbelt werden.

Verschiedene Variationen sind möglich

Von fein bis breit – alles ist möglich. Sogar die dünnen Suppennudeln für die Suppe an Weihnachten. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Variationen gibt es mehrere. Zum Beweis macht die Anneliese feine Fadennudeln für die Suppe, schmale und breite Nudeln und eine Art Spaghetti. Die fertigen Nudeln werden dann auf ein Küchentuch gelegt und getrocknet. Wer ganz hungrig ist, der kann sie am gleichen Tag noch in heißem Salzwasser garen. Man kann die Teigwaren aber auch in einem Stoffsäckchen aufbewahren und einige Tage später verwenden.

Am ersten Feiertag immer zu eine Pute

Im Hause Nipp gab es die Nudeln dann immer am ersten Feiertag zu einer Pute. „Und die Soße nicht vergessen“, schmunzelt Anneliese Lorber. Notfalls könne man ja auch nur Nudeln mit Soße essen. „Das war früher an normalen Tagen gar nicht so selten“, erinnert sie sich. Man habe nicht so im Überfluss gelebt wie heute und Lebensmittel wurden auch nicht weggeworfen. „Und meine Nudeln schon gar nicht“, lacht sie und lässt die nächste Flade durch die Nudelmaschine.