Bei der Jahresversammlung der Holzhaudere-Zunft Denkingen im Gasthaus „Hirsch“ berichtete Zunftmeisterin Sonja Vogler über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Die Hauptfasnet in Denkingen war wieder in gewohnter Form möglich und Höhepunkt war hier sicherlich der Brauchtumsabend zum 50-jährigen Jubiläum, der dann aber krankheitsbedingt ohne die Zunftmeisterin stattfinden musste. Fürs neue Jahr sind ein Sommerfest und die Bewirtung bei der Leistungsschau geplant. Auch die ersten Umzüge für 2024 konnten schon zugesagt werden.

Anschließend folgte ein kurzweiliger Bericht der Chronistin Angela Gaupp über das vergangene Jahr. Beginnend mit der Generalversammlung im vergangenen Jahr, über den Fototermin und das Maibaumstellen bei der Landjugend bis hin zu der jahresfüllenden Umbaumaßnahme des neuen Zunftraumes im Rathaus berichtete Angela Gaupp über alle Termine. Thomas Vogler erläuterte in seinem Kassenbericht, dass der größte Posten bei den Ausgaben die Kosten für den Umbau waren. Der Vorstand wurde anschließend einstimmig entlastet.

Es folgten die Wahlen. Sonja Vogler stellte sich nicht mehr zur Wahl. Mit Andreas Rimsberger wurde im Vorfeld ein Kandidat gefunden, der sich bereit erklärte, den Posten zu übernehmen und ohne Gegenstimmen gewählt wurde. Für die Posten des stellvertretenden Zunftmeisters und des Kassierers wurden Stefan Müller und Thomas Vogler wiedergewählt. Im Zunftrat bestätigt wurden Bettina Schwägler und Andreas Fischer. Neu gewählt wurden Thomas Bechinger, Serina Berger und Nele Gaupp.

Nachdem sich niemand unter Wünsche und Anträge meldete, ließen es sich Stefan Müller und Karl Abt nicht nehmen, sich bei Sonja Vogler für ihre zehnjährige engagierte Amtszeit mit einem Präsent zu bedanken. Beendet wurde die Versammlung von Sonja Vogler, die sich in gereimter Form von den Mitgliedern verabschiedete und abschließend ihr Zepter an Andreas Rimsberger übergab.