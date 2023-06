Anja Brucker ist sauer. Zum wiederholten Mal haben Unbekannte die Blumendekoration vor „Stil und Genuss“ zerstört. Die bunt lackierten Metallfässer mit Hortensien, Margariten und anderen Sommerblumen sind ein echter Hingucker auf dem Marktplatz, doch die Geschäftsfrau war drauf und dran, alles wegzuräumen. „In den zurückliegenden Wochen kam es immer wieder vor, dass Kübel umgeworfen, Pflanzen herausgerissen und Dekostecker umgeknickt wurden“, so Brucker. „Vor allem, als unsere wunderschöne Hortensie zerstört wurde, kamen uns die Tränen. Das ganze Team war traurig, denn wir haben ja gemeinsam die Fässer lackiert und bepflanzt, um einen Beitrag zur Verschönerung der Innenstadt zu leisten. Man fühlt sich so ohnmächtig.“

Polizei vermutet betrunkene Jugendliche als Täter

Die Friseurin erstattete Anzeige bei der Polizei. Laut Brucker vermutet die Polizei hinter den Verwüstungen alkoholisierte Jugendliche, die nachts durch die Stadt ziehen. Außerdem postete Brucker Bilder sowie ein kleines Video in ihrem WhatsApp-Status.

Reiner Hegner vom Bauhof ärgerte sich schon vor zwei Jahren über die zertrümmerten Scheiben am Busbahnhof. | Bild: Johanson, Kirsten

Darauf hätten viele mit Bestürzung reagiert. „Es kam in der Vergangenheit auch schon vor, dass mal ein Zweig von der Yucca-Palme abgerissen wurde und im Narrenbrunnen gelandet ist, aber so gehäuft haben wir das noch nicht erlebt. Wir zittern jeden Morgen, ob wieder etwas zerstört wurde, aber wir geben nicht auf und halten an der Blumendeko fest.“

Beim Busbahnhof werden immer wieder Scheiben zertrümmert

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates thematisierte Michael Zoller (UL) erneut die Zerstörungswut am Busbahnhof, wo wieder Scheiben zertrümmert wurden. In den vergangenen Jahren ploppte das Thema immer wieder im Gremium auf, und unter anderem eine Video-Überwachung vorgeschlagen, wobei die Umsetzung aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen schwierig wäre.

Eine Alternative wäre, dass man gänzlich auf die Scheiben verzichtet und stattdessen die Haltestellen mit sonstigen bruchsicheren Materialien einrichtet. Denn bislang blieb die Sucher nach den Tätern jeweils erfolglos.