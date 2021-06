Pfullendorf (kaj) Die in Pfullendorf ansässige Wohnbauplus GmbH – 2017 von Christian Sakru und Markus Binder gegründet – hat die Gewerbeimmobilie an der Franz-Xaver-Heilig-Straße saniert und modernisiert. Dort eröffnet am heutigen Donnerstag eine Filiale von dm. Die Drogeriemarktkette hat ihren Sitz in Karlsruhe und gilt als größter Drogeriekonzern in Europa. Nach Aldi war bis zum Herbst 2020 in dem Gebäude das Kaufhaus X untergebracht und verkaufte Sonderposten.

Nicht nur die Sanierung bestehender Gebäude, auch die Projektentwicklung, Planung und Realisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, Apartments und Penthouses ist das Kerngeschäft von Wohnbauplus – das Ganze in exklusiverem Segment mit architektonisch wertvollem Konzept und dennoch bezahlbarer Miete, wie Sakru betont. Nachdem das jüngste Wohnbauprojekt in Ulm fertiggestellt ist, baut das Unternehmen aktuell ein Altstadthaus in Überlingen um. „Um weiterhin Neubau- und Revitalisierungsprojekte zu verwirklichen, sind wir kontinuierlich auf der Suche nach Grundstücken, Bestandsobjekten und Projekten mit kurz- bis mittelfristigem Entwicklungs- und Umsetzungspotenzial.“

dm ergänzt den Einzelhandel

In Pfullendorf hat Wohnbauplus das Gebäude an dm vermietet. „Die Kunden werden einen hochmodernen Laden mit 760 Quadratmeter Verkaufsfläche vorfinden“, stellt Christian Sakru in Aussicht. „Wir sind der Meinung, dass dm das Einzelhandelsangebot in Pfullendorf komplettiert und ergänzt. So gibt es zum Beispiel ein komplettes Sortiment in Sachen Babywelt.“

Die Umbauarbeiten, in die Wohnbauplus einen sechsstelligen Betrag investierte, dauerten rund sieben Monate. Technisch, baulich und optisch wurde der Standort rundherum revitalisiert. „Wir haben quasi einen Rückbau bis auf die Grundmauern und das Dach vollzogen. Von der Fassade über Elektro, Heizung, Lüftung bis hin zu Fenstern, Türen, Toren, Raumaufteilung, Ausbauten und Außenanlage wurde alles komplett ersetzt.“ Reizvoll an der Großbaustelle war für die Immobilienprofis die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den regionalen Handwerksbetrieben.