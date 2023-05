Pfullendorf (sah) Zeitgemäß Wohnen und Leben in gehobenem Komfort und in Fuß-

nähe zur historischen Altstadt? Das ist fortan „Am Stadtsee“ in Pfullendorf möglich. In den beiden Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Postareal hat die BiNova Stadtsee GmbH & Co. KG zwei Gewerberäume und 26 Wohnungen mit stilvoller Ausstattung geschaffen.

Statt kurzfristig preiswerten Wohnraum „hochzuziehen“ schafft die BiNova Stadtsee GmbH & Co. KG Wohneinheiten mit beständigem Wert und bietet Menschen eine Heimat, die „zu ihnen passt“. Die hellen, lichtdurchfluteten Wohnungen mit Wohnflächen von 52 bis 172 Quadratmetern und Grundrisskonzepten für Singles, Paare und Senioren sind jeweils mit einer Dachterrasse, Balkon oder Gartenterrasse ausgestattet und verbinden somit Drinnen und Draußen direkt am Stadtsee.

Zugleich schafften es die Architekten, auch hohe Ansprüche an Bauqualität, Komfort und Energieeffizienz zu erfüllen. Dazu zählen die Bauweise im KfW 55 Standard, eine Pellets-Zentralheizung, schallhemmende Dreifachverglasung, Fußbodenheizung, Echtholzparkett und elektrische Rollläden. Mit 36 Stellplätzen in der Tiefgarage und sechs Außenparkplätzen werden den Bewohnern „Am Stadtsee“ ausreichend Stellplätze geboten. Ein Aufzug von der Tiefgarage und den Kellerräumen bietet einen bequemen und barrierefreien Zugang zu allen Wohneinheiten.

Zur hochwertigen Ausstattung der Wohnungen gehört auch eine neue, voll ausgestattete Einbauküche. Die Terrassen, Balkone und Privatgärten sind großzügig geschnitten.

Zwei Wohneinheiten stehen noch zum Verkauf. Die großen Einheiten mit fünf Zimmern und circa 165 Quadratmetern Wohnfläche eignen sich perfekt als Ersatz zum Einfamilienhaus. Unverbindliche Besichtigungen sind jederzeit möglich. Informationen zur Vermietung finden Interessierte auf der Website www.am-stadtsee.de

Das Projekt ist derzeit noch im Bau, aktuell werden der Innenausbau und die Fassade hergestellt. In die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss der Bahnhofstraße werden ein örtlicher Allgemeinarzt und die Landesbausparkasse einziehen.