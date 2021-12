von Johannes Schramm

Jetzt kommt es doch so wie befürchtet. Die andauernde Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen stellen uns alle noch immer vor besondere Herausforderungen, wenn wieder Flexibilität, Improvisationskunst und Verzicht gefragt sind.

Es wird wohl wieder ein recht stilles Weihnachten. Umso mehr wünsche ich uns allen, dass bei all den Schwierigkeiten durchdringt, dass Gott – wie vor 2000 Jahren im einfachen Stall – so auch heute Wege findet, um bei uns anzukommen. Daran hindert ihn auch kein Virus.

Zur Kolumne In der Adventszeit veröffentlicht der SÜDKURIER Impulse und Gedanken von Kirchenmännern und -frauen. Heute teilt Johannes Schramm seine Gedanken zu Weihnachten mit den Lesern. Er ist Pastoralreferent in der katholischen Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau mit den Gemeinden St. Jakobus, St. Johann, St. Peter und Paul in Pfullendorf sowie Mariä Himmelfahrt in Illmensee, und Notfallseelsorger.

Ist der Spielplatz noch da?

Unwillkürlich erinnere ich mich an eine Situation beim Besuch bei meiner Cousine Anfang des Jahres: Ihr Sohn ist fünf Jahre alt. Die Regelungen für den Alltag sind hart für ihn und verändern auch seine kleine Welt: Er darf nicht hinausgehen zum Spielplatz, nicht rennen, herumtoben und klettern. Nur wenn es einen guten Grund gibt, kommt er aus dem Haus. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Eines Nachmittags ist es genug. Er zieht die Jacke an und sagt: ich gehe jetzt nachschauen, ob der Spielplatz noch da ist, sonst kann ich ja vielleicht nie wieder rutschen gehen.

Gemeinschaft tiefer verstehen

Je länger ich über diese Begebenheit nachdenke, desto mehr kommt mir zu Bewusstsein, dass sie auch viel über uns selbst sagt. Was bin ich froh, dass es die Spielplätze noch gibt, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, zusammenarbeite, die ich beim Bäcker und im Büro treffe, mit denen ich über soziale Netzwerke oder in (nervigen) Video-Konferenzen verbunden bin und noch einmal tiefer verstehe, was Freundschaft, Verbundenheit, Gemeinschaft bedeutet.

Sehnsucht nach Geborgenheit

Mir scheint, dass wir erst in dieser Extremsituation merken, was uns fehlt, was sonst unser Miteinander, unser soziales Leben ausmacht: Wir leben von und in Beziehungen, von zwischenmenschlichen Kontakten, dem Gespräch, dem alltäglichen Small Talk, der Umarmung. Weihnachten weckt in uns die Sehnsucht nach Geborgenheit, Familie, Zusammenhalt und Harmonie. Es fehlt uns, dass all dies immer noch nicht möglich ist.

Mir scheint, dass wir seit Beginn der Pandemie diese Lektion wieder neu lernen. Ich würde mir wünschen, dass diese Erfahrung eigener existenzieller Bedürftigkeit uns auch sensibler macht für die Bedürftigkeit des anderen. Dass wir unsere Spielräume nutzen, um dem anderen Zeichen des Mitgefühls zu senden, des Trostes, des Verstehens. Telefon, E-Mail, WhatsApp oder auch die schöne alte Tradition des Briefes. Es gibt so viele Möglichkeiten des Aneinander Denkens, der gegenseitigen Bestärkung. Das käme dem Geheimnis der Weihnacht überraschend nah. Damals wie heute.

Verbunden bleiben

So wünsche ich uns allen, dass uns auch in diesen Tagen die Welt nicht verloren geht, vor allem aber nicht die Menschen, mit denen wir verbunden sind, auch wenn wir sie aktuell nicht immer treffen können. Ihnen allen ein ruhiges, aber doch erfüllendes Weihnachtsfest.