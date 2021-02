von SK

Bei einem Wildunfall am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in einem Waldstück auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach wurde ein Reh von einem bislang unbekannten Autofahrer erfasst. Durch den starken Aufprall wurde das Tier gegen die linke Fahrzeugseite des Mercedes eines entgegenkommenden 36-Jährigen geschleudert. Der Unfallverursacher hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, informiert die Polizei in einer Mitteilung

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der 36-Jährige blieb unverletzt und verständigte die Polizei. An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/4820 zu melden.