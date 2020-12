Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Wie ist die Notbetreuung an den Schulen in Pfullendorf geregelt?

Ab Mittwoch, 16. Dezember bleiben die Schulen wegen des Corona-Virus auch in Pfullendorf geschlossen. Der SÜDKURIER hat sich umgehört, in welcher Form an den Schulen Notbetreuung stattfinden wird.